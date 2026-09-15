Chính trị

Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Sau Lễ trình Thư ủy nhiệm, tại cuộc chào xã giao Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, Đại sứ Vũ Duy Long bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Algeria.

Mạnh Hùng
Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Vũ Duy Long trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/9, tại Phủ Tổng thống, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.

Sau Lễ trình Thư ủy nhiệm, tại cuộc chào xã giao Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, Đại sứ Vũ Duy Long bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Algeria; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình trong nhiệm kỳ nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt thúc đẩy cụ thể hóa và triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Algeria.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Duy Long cũng chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đồng thời cảm ơn Tổng thống Abdelmadjid Tebboune đã luôn dành sự quan tâm đối với quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực chính trị-đối ngoại, quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, năng lượng, nông nghiệp…, cũng như đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Algeria.

Sau cuộc tiếp, Đại sứ Vũ Duy Long đã có phát biểu ngắn với báo chí sở tại.

Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng đã có mối quan hệ lâu dài, đặc biệt là trong quá trình cùng đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi nước.

Ngày 28/10/1962, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Algeria ngay sau khi nước này giành độc lập. Việt Nam đã mở Đại sứ quán tại thủ đô Algiers vào tháng 11/1962. Algeria cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam mở Đại sứ quán tại khu vực Trung Đông-châu Phi. Algeria mở Đại sứ quán tại Hà Nội vào tháng 4/1968.

Ngày 19/11/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Algeria lên Đối tác chiến lược./.

(TTXVN/Vietnam+)
#NQ 59-bt #NQ 06-bt #quan hệ Việt Nam-Algeria Algeria
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