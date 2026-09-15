Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ

Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1779/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) ngày 9/9/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977; quê quán Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn tiến sỹ kinh tế, kỹ sư xây dựng; cao cấp chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Thanh Nhàn đã từng đảm nhận nhiều vị trí công tác như: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang; Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Cũng trong ngày 14/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1777/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Hòa.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 25/8, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Hòa, do được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều, nhiệm kỳ 2025-2030./.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026- 2031 với 100% số phiếu tán thành tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Đồng Tháp.

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