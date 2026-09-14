Hành trình đưa hài cốt Liệt sỹ Lê Thái Cơ trở về đất mẹ sau gần nửa thế kỷ

Ngày 14/9/2026 (nhằm ngày 4/8 năm Bính Ngọ), tại Tượng đài Tổ quốc ghi công thuộc Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh xã Tân Biên và thân nhân gia đình trang trọng tổ chức Lễ xin phép cất bốc, di dời hài cốt liệt sỹ Lê Thái Cơ. Đây là hành trình đong đầy xúc động, đưa người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa rời nơi yên nghỉ tại mảnh đất biên cương Tây Ninh để trở về với đất mẹ sau gần nửa thế kỷ xa cách.

Liệt sỹ Lê Thái Cơ sinh ngày 10/2/1955, quê quán tại thôn Sơn Thắng, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là tổ dân phố Nguyên Bình, phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa).

Năm 1972, khi miền Bắc đang trong giai đoạn chiến tranh bắn phá ác liệt, người thanh niên Lê Thái Cơ đã tự nguyện xung phong lên đường nhập ngũ, đi trên chuyến tàu từ Bắc vào Nam chiến đấu. Trong quá trình công tác, đồng chí mang cấp bậc Thượng sỹ, giữ chức vụ Y tá tại Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3.

Đồng chí đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh ngày 6/3/1978, tại chiến trường phía Tây Nam Tổ quốc. Hài cốt của liệt sỹ sau đó được quy tập và an táng tại Mộ số 26-B1-KL1, Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Cường, Phó Trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam cho biết, sự kiện này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng, Hội Cựu chiến binh xã Tân Biên và gia đình nhằm hoàn thành nguyện vọng tha thiết của thân nhân.

Ông Phan Văn Cường nhấn mạnh, đây là thời khắc vô cùng đặc biệt khi hài cốt Liệt sỹ Lê Thái Cơ rời nơi bao bọc tại Tây Ninh để trở về yên nghỉ giữa lòng đất mẹ Thanh Hóa, giải tỏa nỗi niềm mong ngóng bấy lâu của gia đình và dòng họ. Việc đưa liệt sỹ trở về không chỉ thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã chăm sóc, hương khói cho phần mộ liệt sỹ suốt gần 50 năm qua.

Thực hiện nghi lễ cất bốc hài cốt liệt sỹ Lê Thái Cơ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Phan Văn Cường cũng gửi lời tri ân tới các cơ quan, đơn vị, các lực lượng cựu chiến binh, tình nguyện viên, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và Ban Quản trang Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 đã tận tình hỗ trợ để buổi lễ diễn ra trang nghiêm, trọn vẹn.

Trong không khí thiêng liêng của lễ tiễn đưa, Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã phát biểu xúc động tiễn biệt người đồng chí, đồng đội. Thượng tá Nguyễn Thành Trung bày tỏ niềm kính cẩn và xúc động sâu sắc khi có mặt tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 Tân Biên để tiễn đưa anh linh Liệt sỹ Lê Thái Cơ trở về quê hương.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung khẳng định, trong suốt thời gian qua, hài cốt của đồng chí luôn được Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, Hội Cựu chiến binh và nhân dân Tân Biên phụng thờ, chăm sóc với tất cả lòng biết ơn vô hạn. Giờ đây, khi đất nước hòa bình, việc hoàn thành tâm nguyện đưa đồng chí trở về nơi chôn rau cắt rốn vừa là niềm an ủi, tự hào to lớn đối với gia đình và quê hương.

Đại diện cho gia đình, ông Lê Văn Trung, em ruột liệt sỹ Lê Thái Cơ không giấu nổi niềm xúc động nghẹn ngào khi ước nguyện của gia đình suốt nửa thế kỷ qua đã trở thành hiện thực. Ông Lê Văn Trung chia sẻ, anh trai ông lên đường nhập ngũ từ năm 1972 và ra đi không có ngày trở lại. Trải qua quá trình tìm kiếm kiên trì, đến năm 2010, gia đình mới tìm thấy phần mộ của anh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 Tân Biên và từ đó đến nay vẫn thường xuyên vào thắp hương, thăm mộ. Đến nay, sau gần 48 năm anh ngã xuống, gia đình mới có điều kiện tổ chức cất bốc để rước hài cốt anh trở về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà thuộc phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa.

Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 Tân Biên Tây Ninh, nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Thay mặt gia đình, ông Lê Văn Trung gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tây Ninh, xã Tân Biên và Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82 đã dành thời gian quý báu hỗ trợ gia đình làm lễ cất bốc và tiễn đưa anh trai ông về với đất mẹ.

Sau các phần phát biểu tri ân và nghi thức trao nhận quà hương phí, Ban Tổ chức cùng gia đình đã tiến hành nghi thức tiễn hài cốt Liệt sỹ Lê Thái Cơ ra xe. Đây là chuyến hành quân đặc biệt đưa người chiến sỹ Y tá Thượng sỹ năm xưa trở về với quê cha đất tổ. Buổi lễ khép lại trong niềm tri ân sâu sắc, gửi gắm lời chúc anh linh liệt sỹ cùng gia đình thượng lộ bình an trên hành trình trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Thanh Hóa./.

Nối dài những dấu tích qua thời gian, đón các liệt sỹ trở về quê hương Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các nhân chứng lịch sử cung cấp thêm thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, phấn đấu tìm được toàn bộ hài cốt các liệt sỹ tại khu vực đồi Đá Vôi.