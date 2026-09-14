Xã hội

Lâm Đồng: Tắm biển khi thời tiết chuyển xấu, hai người tử vong ở Hòn Rơm

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước, trong đó có trường hợp liên quan đến người dân, du khách khi tham quan, vui chơi tại các khu vực biển, sông, suối, hồ, thác.

Hồng Hiếu
Sóng mạnh, gió lớn của biển Mũi Né (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Sóng mạnh, gió lớn của biển Mũi Né (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tối 14/9, lãnh đạo phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ đuối nước, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 14/9, hai người phụ nữ bán ghẹ ở khu vực biển Hòn Rơm, phường Mũi Né xuống tắm biển thì xảy ra đuối nước. Khi phát hiện, người dân gần đó đã tri hô và tổ chức cứu hộ. Dù được cứu lên bờ nhưng một người đã tử vong. Người còn lại mặc dù được người dân tích cực sơ cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Qua xác minh, hai nạn nhân là bà P.T.H, sinh năm 1971, tổ dân phố 6 phường Mũi Né và bà T.T.M, sinh năm 1970, tổ dân phố Văn Thánh phường Bình Thuận.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước, trong đó có trường hợp liên quan đến người dân, du khách khi tham quan, vui chơi tại các khu vực biển, sông, suối, hồ, thác. Trong điều kiện thời tiết xấu, nhất là mùa mưa bão, dòng chảy thường xuyên thay đổi.

Ngành chức năng và các địa phương khuyến cáo người dân, du khách nâng cao ý thức phòng ngừa; tuyệt đối không xuống biển khi có cảnh báo biển động, sóng lớn hoặc tại khu vực cấm tắm, cảnh báo nguy hiểm; chỉ tắm ở khu vực được phép, có phao giới hạn và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đuối nước #Lâm Đồng #Tắm biển #An toàn biển #Thời tiết xấu Lâm Đồng
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