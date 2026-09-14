Hà Nội: Lắng nghe ý kiến nhân dân từ những điểm trưng bày quy hoạch

Ngày 14/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giám sát một số điểm trưng bày quy hoạch và lấy ý kiến nhân dân tại các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hồng Hà và Phú Thượng.

Tại các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, đoàn đã trực tiếp giám sát việc trưng bày, công khai thông tin và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đây là khu vực có vị trí đặc biệt trong không gian đô thị Hà Nội, gắn với những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan đã trở thành biểu tượng của Thủ đô.

Tại các phường Hồng Hà, Phú Thượng, đoàn tập trung đánh giá việc tổ chức lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các quy hoạch quan trọng của Thủ đô từ giai đoạn lập quy hoạch là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Với vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, ở giai đoạn quy trình lấy ý kiến, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xác định rõ trách nhiệm của mình, cụ thể là: giám sát cách thức tổ chức lấy ý kiến, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của mọi người dân; thực hiện tổng hợp, phân loại ý kiến để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, tiếp thu và giải trình.

“Việc góp ý được thực hiện bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để người dân nghiên cứu kỹ nội dung trước khi đưa ra chính kiến. Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là xã, phường cũng được yêu cầu ghi nhận đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để những ý kiến xác đáng không dừng lại ở một phiếu góp ý mà được tiếp nhận, phân loại, tổng hợp và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền,” Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định.

Người dân đóng góp ý kiến tại phường Phú Thượng (Hà Nội). (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các điểm tổ chức lấy ý kiến, rất đông người dân đến tìm hiểu thông tin và góp ý kiến cho các bản quy hoạch; sự quan tâm của người dân không chỉ nằm ở định hướng phát triển không gian đô thị trong giai đoạn sắp tới mà còn gắn trực tiếp với những vấn đề như công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, ổn định cuộc sống và an sinh xã hội sau tái thiết.

Đại diện lãnh đạo các phường đã báo cáo về công tác tuyên truyền, vận động, số lượng người dân đã tiếp cận, nghiên cứu và tham gia góp ý; những nội dung nhận được sự đồng thuận cũng như những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Ông Đỗ Đắc Toàn, trú tại phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết người dân trong tổ dân phố nhìn chung đồng thuận với chủ trương chỉnh trang, bảo tồn và phát triển khu vực hồ Hoàn Kiếm, đồng thời đánh giá cao việc thành phố tổ chức lấy ý kiến bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến giúp người dân có thể bày tỏ được hết những suy nghĩ, tâm tư và nguyện vọng tới chính quyền.

“Nếu phải giải phóng mặt bằng, chúng tôi cũng rất mong chính quyền quan tâm làm sao đó để tạo điều kiện cho người dân giảm thiểu tối thiểu nhất những ảnh hưởng, tác động tới cuộc sống và sinh kế hằng ngày. Làm sao đó để điều kiện sống của nơi ở mới phải bằng và tốt hơn cái nơi ở cũ,” ông Toàn bày tỏ.

“Chúng tôi mong muốn các ý kiến đóng góp của người dân được các cấp ngành xem xét thấu đáo, đồng thời được cung cấp thông tin cụ thể về tiến độ để chủ động sắp xếp cuộc sống,” bà Bùi Quý Bình, trú tại Tổ dân phố Dã Tượng, phường Cửa Nam nói.

Tại phường Phú Thượng, nhiều người dân có mặt từ sớm tại Trung tâm Văn hóa phường Phú Thượng để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đỗ Thị Phương Lân, phần lớn người dân trên địa bàn đồng tình với chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát việc trưng bày, công khai thông tin và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch sông Hồng tại phường Hồng Hà. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Các nội dung ý kiến phần lớn tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, giá bồi thường về đất và tài sản trên đất, tái định cư cũng như vị trí tái định cư (về nội dung này người dân quan tâm việc triển khai phải đồng bộ, phải có nhà tái định cư mới tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời thông tin cụ thể thời gian triển khai để người dân biết có phương án ổn định cuộc sống), hỗ trợ ổn định cuộc sống cũng như đảm bảo về an sinh xã hội.

“Ngoài việc ủng hộ chủ trương, người dân trên địa bàn phường cũng có mong muốn được tái định cư tại chỗ," bà Đỗ Thị Phương Lân thông tin.

Theo ông Võ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phường đã thành lập các tổ công tác và bố trí 5 điểm lấy ý kiến cộng đồng dân cư trực tiếp từ ngày 7/9.

Nhằm bảo đảm tiến độ và tạo thuận lợi cho người dân, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc phát phiếu đến từng hộ gia đình đối với các trường hợp không thể tới các điểm tập trung.

“Đến thời điểm này, công tác lấy ý kiến của chúng tôi đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt trên 90%,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng thông tin.

Cũng theo ông Tùng, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh tuyên truyền, phát phiếu lấy ý kiến tận nhà đối với các hộ dân không thể đến điểm lấy ý kiến cộng đồng.

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng dự án Công viên cảnh quan sông Hồng trên địa bàn phường cũng đang được tăng tốc.

Việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tăng cường giám sát quá trình công khai và lấy ý kiến nhân dân góp phần bảo đảm quyền làm chủ của người dân, nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai các dự án phát triển không gian đô thị, cảnh quan của Thủ đô./.

Chủ tịch UBND Hà Nội kiểm tra việc lấy ý kiến Quy hoạch sông Hồng và hồ Gươm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu quá trình triển khai quy hoạch, chỉnh trang khu vực sông Hồng phải tính toán đầy đủ cơ chế, chính sách; hoàn thành khu tái định cư bảo đảm an cư.