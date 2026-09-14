Thành phố Hồ Chí Minh kết nối hơn 16.400 vị trí việc làm đến người lao động

Ngày 14/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đồng loạt “Phiên Giao dịch việc làm năm 2026” tại 8 điểm, gồm trụ sở Trung tâm và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp - giới thiệu việc làm tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, kết nối người lao động với hơn 15.400 vị trí việc làm.

Phiên giao dịch có 110 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến, tập trung ở nhiều nhóm ngành như sản xuất công nghiệp, thực phẩm, đồ uống, kinh doanh, quản lý, thiết kế, cơ khí, xây dựng và lao động phổ thông. Trong đó, các doanh nghiệp tại khu vực Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, với hơn 8.600 vị trí; khu vực trung tâm thành phố hơn 4.600 vị trí và khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu hơn 2.400 vị trí việc làm; khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu có nhu cầu tuyển dụng hơn 2.400 vị trí việc làm tập trung chủ yếu là công nhân sản xuất, lao động phổ thông, nhân viên kế hoạch sản xuất, kế toán nội bộ, trợ lý điều hành, công nhân sản xuất linh kiện điện tử, kỹ sư cơ khí, nhân sự phát triển phần mềm, vận hành máy, bảo trì cùng nhiều vị trí nhân lực có tay nghề như lái xe nâng, quản lý chất lượng, vận hành lò hơi, kỹ thuật xây dựng...

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dệt may, gỗ và da giày tiếp tục là những lĩnh vực có khả năng hấp thụ lượng lớn lao động. Một số doanh nghiệp đăng ký tuyển từ vài trăm đến hơn 1.000 lao động, chủ yếu ở các vị trí công nhân sản xuất, lao động phổ thông, thợ may và lắp ráp.

Nhiều doanh nghiệp không đặt nặng kinh nghiệm, trình độ học vấn và tổ chức đào tạo tại chỗ với thu nhập khởi điểm bình quân từ 5,8 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng/tháng, chưa tính các khoản phụ cấp, tiền tăng ca và thưởng.

Người lao động tìm việc làm tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ở nhóm thương mại, dịch vụ, tài chính và bảo hiểm, yêu cầu tuyển dụng cao hơn về trình độ tay nghề, kinh nghiệm chuyên môn hoặc tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, chú trọng kỹ năng giao tiếp. Thu nhập của các vị trí bán hàng, tư vấn tài chính phổ biến từ 8-30 triệu đồng/tháng; trong đó một số vị trí tư vấn tài chính cấp cao có thể đạt 20-50 triệu đồng/tháng.

Đối với các vị trí kỹ thuật và quản lý, doanh nghiệp yêu cầu trình độ từ trung cấp, cao đẳng đến đại học và kinh nghiệm chuyên môn. Một số vị trí trưởng phòng kỹ thuật, quản lý chất lượng, kỹ sư có mức thu nhập từ 15-36 triệu đồng/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thời trang An Đạt cho biết doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự ở các vị trí thiết kế thời trang, bán hàng trực tuyến, marketing, nhân sự và quản lý, giám sát hệ thống. Ngoài tiền lương, doanh nghiệp chú trọng chính sách thưởng theo hiệu quả công việc, bảo hiểm và cơ hội phát triển nghề nghiệp nhằm thu hút, giữ chân người lao động.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường lao động đang duy trì nhịp tuyển dụng sôi động, với sự tham gia của nhiều loại hình doanh nghiệp, từ sản xuất công nghiệp quy mô lớn đến tài chính, bảo hiểm và dịch vụ thương mại.

Bên cạnh nhu cầu tuyển số lượng lớn lao động phổ thông, thị trường cũng mở rộng cơ hội đối với nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, nhất là tiếng Nhật, Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhiều vị trí quản lý, kỹ thuật, thiết kế, tư vấn tài chính và vận hành được tuyển dụng với mức thu nhập thỏa thuận theo năng lực. Để có việc làm ổn định, thu nhập tốt, người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ, khả năng thích ứng và lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, định hướng phát triển của bản thân.

Cùng ngày, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (YES Center) phối hợp Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu và Đoàn Thanh niên phường Tam Thắng tổ chức chương trình “Định hướng nghề nghiệp và Sàn giao dịch việc làm - 2026” dành cho người lao động, đoàn viên, thanh niên và sinh viên. Chương trình cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện để doanh nghiệp phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp nguồn nhân lực trẻ. Hơn 1.000 vị trí việc làm được giới thiệu tại chương trình, tập trung ở các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nhà hàng, F&B, ngân hàng, tư vấn và marketing.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng yêu cầu cao về kỹ năng nghề, khả năng thích ứng và tính chủ động, việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động trẻ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo với nhu cầu thực tế, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên và thanh niên./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 12.000 việc làm chờ người lao động Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 25/7, đơn vị đã tổ chức 122 phiên giao dịch việc làm, có 24.905 người được giới thiệu việc làm và 8.186 người đã được tuyển.