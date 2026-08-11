Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 12.000 việc làm chờ người lao động

Gần 12.000 vị trí việc làm thuộc nhiều lĩnh vực đang được khoảng 100 doanh nghiệp tuyển dụng tại "Ngày hội việc làm trực tiếp kết hợp trực tuyến năm 2026." do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 11/8.

Trong đó, nhóm ngành sản xuất tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, với nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển từ vài trăm đến 1.000 lao động.

Chương trình được triển khai đồng thời tại 13 địa điểm, gồm 3 trụ sở của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh và 10 điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp kết hợp giới thiệu việc làm, nhằm tạo điều kiện để người lao động tiếp cận nhà tuyển dụng và tìm kiếm công việc phù hợp.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hội việc làm là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ người tìm việc lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, kỹ năng và điều kiện sức khỏe.

Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đăng ký tuyển gần 12.000 lao động ở các lĩnh vực như sản xuất, cơ khí, thực phẩm, đồ uống, thương mại, thiết kế, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

Điển hình như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Techtronic Tools (Việt Nam) cần tuyển 1.000 nhân viên sản xuất với tổng thu nhập từ 11-13 triệu đồng/tháng, bao gồm lương, phụ cấp và tiền làm thêm giờ. Người lao động được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ngay trong thời gian thử việc và được hỗ trợ suất ăn giữa ca.

Cùng quy mô tuyển dụng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland cần 1.000 lao động phổ thông. Công ty trách nhiệm hữu hạn Wanek Furniture cũng tuyển 1.000 công nhân với tổng thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng và có thể lên đến 13 triệu đồng/tháng đối với ca đêm.

Ngoài lương, người lao động còn được hưởng thưởng chuyên cần, thưởng hiệu suất và đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Ở lĩnh vực dệt may, da giày và cơ khí, Công ty trách nhiệm hữu hạn Theodore Alexander HCM có nhu cầu tuyển 202 lao động ở nhiều vị trí như vận hành máy, lắp ráp, vận hành CNC, thợ sơn, thợ bọc nệm, bảo trì và lao động phổ thông, với mức thu nhập từ 8-15 triệu đồng/tháng tùy vị trí và tay nghề.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Apparel Far Eastern (Vietnam) tuyển 520 lao động, chủ yếu cho các vị trí thợ may, thợ ủi và công nhân kiểm hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kingmaker (Việt Nam) Footwear cần tuyển 300 lao động phổ thông và 50 nhân viên văn phòng, kỹ thuật.

Ở nhóm tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng đáng kể với nhiều vị trí có thu nhập hấp dẫn như Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC tuyển 20 nhân sự cho vị trí tổng đài viên nhắc phí và nhân viên thu phí thị trường với tổng thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng/tháng. Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Hòa Bình cũng tuyển 10 nhân viên kinh doanh, yêu cầu trình độ cao đẳng hoặc đại học, thu nhập theo năng lực.

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Diamond Star (Prudential) tuyển 55 nhân sự, gồm thư ký chăm sóc khách hàng và chuyên viên tư vấn tài chính với thu nhập từ 20-50 triệu đồng/tháng thông qua lương, hoa hồng và thưởng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam tuyển 50 chuyên viên tư vấn tài chính cao cấp, yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc ngân hàng và có ít nhất một năm kinh nghiệm với thu nhập từ 20 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng.

Để thu hút nhân lực, nhiều doanh nghiệp áp dụng các chính sách phúc lợi như tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm, thưởng tháng 13, thưởng năng suất, phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ đi lại, suất ăn giữa ca và khám sức khỏe định kỳ.

Nhiều doanh nghiệp tạo cơ hội cho lao động chưa có kinh nghiệm như: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam tuyển 15 nhân viên kinh doanh, chỉ yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, mức thu nhập từ 7,5 - 15 triệu đồng/tháng….

Tham gia tuyển dụng tại ngày hội, bà Nguyễn Nhật Như Ngọc, Công ty cơ khí chính xác MD TECH thông tin, đơn vị sẽ hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo nâng cao ngành kỹ thuật cơ khí chính xác.

Công nhân có tay nghề cao mức lương khởi điểm sẽ từ 20-30 triệu đồng/tháng cùng với chế độ thu nhập cạnh tranh. Công ty có nhu cầu tuyển nhiều thợ đứng máy, nhân viên sản xuất và nhân viên đo kiểm…

Phần lớn đơn hàng xuất đi Nhật Bản, yêu cầu khắt khe từ thị trường nên đòi hỏi kỹ thuật phức tạp nên việc tuyển dụng nhân sự ngành kỹ thuật cơ khí chính xác hiện đang gặp khó.

Do vậy, thách thức lớn nhất là việc tìm kiếm nguồn nhân lực đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật cao, không chấp nhận lỗi sai, áp lực công việc lớn và sự thiếu thích nghi với phong cách làm việc tỉ mỉ, cẩn thận từ phía người lao động…

Có mặt tại ngày hội việc làm từ sáng sớm, chị Trần Thị Thanh Tâm, cư ngụ tại phường Hiệp Bình tìm kiếm cơ hội việc làm mới và giải quyết vấn đề bảo hiểm thất nghiệp.

Với kinh nghiệm 17-18 năm làm việc trong lĩnh vực kế hoạch sản xuất, theo dõi đơn hàng và điều phối nguyên liệu, chị mong muốn tìm kiếm vị trí tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đặc biệt là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chị mong tìm được đúng việc, mức lương khoảng 50 triệu đồng/tháng đi cùng các chế độ phúc lợi toàn diện bao gồm bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ hằng năm và xe đưa đón.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 25/7, đơn vị đã tổ chức 122 phiên giao dịch việc làm, tư vấn và hỗ trợ hơn 450.700 lượt người; có 24.905 người được giới thiệu việc làm và 8.186 người đã được tuyển dụng.

Ngoài hoạt động kết nối việc làm, Trung tâm tổ chức 48 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc và phổ biến chính sách pháp luật cho doanh nghiệp và tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của hơn 18.700 doanh nghiệp với hơn 31.000 vị trí việc làm.../.

Chuyện quản lý: Khi người lao động chú trọng tìm việc làm phù hợp Trong bối cảnh người lao động có nhiều kênh tiếp cận thông tin, vị trí tuyển dụng với mức “thu nhập có thể đạt” cao chưa chắc đủ sức hấp dẫn nếu người lao động không thấy khả năng duy trì thu nhập.