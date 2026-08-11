Đắk Lắk: Báo động tình trạng mất cắp, phá hoại thiết bị công trình điện

Không chỉ bị mất cắp vật tư và thiết bị điện, nhiều công trình điện tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn có dấu hiệu bị xâm phạm, phá hoại; gây ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và làm gián đoạn việc cung cấp điện cho người dân.

Những ngày qua, Điện lực Tuy Hòa (Công ty Điện lực Đắk Lắk) bố trí công nhân thường xuyên kiểm tra các tủ điện hạ thế tại Khu đô thị Nam Tuy Hòa (thuộc phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk). Bởi trước đó, nơi đây đã bị kẻ trộm đập phá, lấy cắp nhiều vật tư, thiết bị trong các tủ điện; trong đó, dây dẫn điện bị cắt trộm, các thiết bị tự động đóng ngắt mạch (aptomat) cũng bị tháo ra, lấy đi.

Vỏ ngoài tủ điện bị phá hoại dẫn đến hư hỏng khiến các công nhân phải cột dây tạm trước khi tiến hành sửa chữa. Điều đáng nói, các tủ điện này đã được chủ đầu tư khu đô thị bàn giao cho ngành điện vận hành đưa vào sử dụng và đang cung cấp điện trực tiếp cho người dân.

Ông Đặng Phước Linh (khu phố Phú Đông 1, phường Phú Yên) chia sẻ Khu đô thị Nam Tuy Hòa đã bị kẻ gian lấy cắp, phá hoại thiết bị điện từ lâu nay. Các đối tượng khá manh động khi cắt dây điện đang cung cấp trực tiếp cho các hộ dân nơi đây. Tủ điện hạ thế còn bị phá hỏng khiến công trình điện bị xâm hại nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ rò rỉ điện rất cao, gây mất an toàn. Người dân mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, phá hoại thiết bị điện.

Còn chị Hồ Thị Mai Duyên (công nhân Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên) cho biết, chị thường xuyên làm việc chăm sóc cây xanh tại Khu đô thị Nam Tuy Hòa. Những tháng trước, khi tủ điện hạ thế đang cung cấp điện bình thường cho công ty thực hiện việc tưới nước chăm sóc cây xanh thì các đối tượng đã đến lấy cắp thiết bị khiến cho việc cung cấp điện tạm ngưng. Sau đó, công ty điện lực đã đến sửa chữa và mất khoảng 10 ngày mới có điện trở lại. Nhiều cây xanh không có nước tưới trong tình hình thời tiết nắng nóng đã bị chết.

Các đối tượng cắt trộm cáp điện tại một tủ điện hạ thế ở khu dân cư thuộc phường Phú Yên (Đắk Lắk). (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Theo thống kê của Điện lực Tuy Hòa, tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị điện đã xảy ra nhiều lần trong tháng 5 và 6/2026 tại phường Phú Yên. Đặc biệt, chỉ trong vòng 7 ngày của tháng 7/2026 đã liên tiếp xảy ra 3 vụ cắt trộm cáp điện và phá hoại tủ điện hạ thế.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Điện lực Tuy Hòa đã phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.

Đến đầu tháng 8/2026, tại một trạm biến áp ở khu dân cư thuộc phường Phú Yên tiếp tục xảy ra vụ việc các đối tượng tự ý cắt aptomat tại một tủ điện dù đã được gia cố và khóa bằng cáp thép. Hành vi này làm gián đoạn việc cung cấp điện cho 10 khách hàng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện nghiêm trọng.

Ông Đậu Thanh Bằng, Tổ trưởng Tổ Quản lý đường dây Điện lực Tuy Hòa cho biết, thời gian gần đây, các vụ mất cắp vật tư điện xảy ra liên tiếp với phương thức ngày càng liều lĩnh. Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya hoặc thời điểm vắng người để cắt trộm dây cáp đồng, dây trung tính và các thiết bị trong tủ điện hạ thế; đồng thời cố ý phá hoại tủ điện, làm hư hỏng nhiều thiết bị đang vận hành. Mỗi vụ việc đều khiến đơn vị phải huy động lực lượng xử lý khẩn cấp để bảo đảm cấp điện cho người dân. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện rất lớn, có thể gây tai nạn cho chính người thực hiện và ảnh hưởng đến cộng đồng.

Theo ông Phan Văn Vấn, Phó trưởng Điện lực Tuy Hòa, sau khi xảy ra nhiều vụ việc mất cắp thiết bị điện, đơn vị thực hiện phương án khắc phục tạm thời để cung cấp lại điện cho người dân. Sau đó, các công nhân tiếp tục sửa chữa toàn bộ để bảo đảm an toàn cấp điện cho khách hàng. Đơn vị đã báo cáo cơ quan công an để hỗ trợ điều tra đối tượng vi phạm; đồng thời có giải pháp nhằm ngăn chặn các hành vi trộm cắp tương tự. Các công nhân ngành điện cũng kiểm tra, tuần tra thường xuyên để kịp thời phát hiện tình trạng này và cảnh báo nguy hiểm đến người dân.

Thông tin từ Công ty Điện lực Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ mất trộm vật tư, thiết bị điện tại các địa phương như: phường Phú Yên, xã Ea Kar, xã Ea Knốp, xã Ea Ô, xã Tuy An Đông... Các vụ việc chủ yếu là cắt trộm cáp đồng, dây trung tính, phá hoại tủ điện hạ thế và lấy cắp các thiết bị đang vận hành. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng con người. Việc tự ý xâm nhập trạm biến áp, tủ điện hoặc tác động vào các thiết bị đang mang điện có thể gây điện giật, hồ quang điện, cháy nổ; đồng thời làm gián đoạn việc cung cấp điện, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Trước thực trạng này, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, gia cố các vị trí có nguy cơ cao; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong công tác tuần tra, bảo vệ công trình điện. Công ty cũng đã có văn bản đề nghị Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc và triển khai các giải pháp phòng ngừa trên phạm vi toàn tỉnh.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp cùng ngành điện và lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ tài sản điện. Người dân không tự ý xâm nhập trạm biến áp, tủ điện hoặc tác động vào các thiết bị điện đang vận hành; không thu mua, vận chuyển vật tư điện không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn như tiếp cận trạm biến áp, cắt dây dẫn hoặc vận chuyển vật tư điện bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc đơn vị Điện lực gần nhất để xử lý theo quy định./.