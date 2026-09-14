Hà Nội: Xã Trung Giã chấn chỉnh toàn diện sau sự cố bữa ăn bán trú

Ngày 14/9, cơ quan chuyên môn, nhà trường và đại diện phụ huynh tiếp tục theo dõi việc tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội).

Sau những bất cập phát sinh trong hai ngày đầu năm học và chỉ đạo của thành phố, địa phương đã rà soát quy trình, bố trí đơn vị cung cấp thay thế, tăng cường truy xuất nguồn gốc thực phẩm và đưa phụ huynh tham gia giám sát tại trường.

Phụ huynh trực tiếp giám sát bữa ăn

Ngày 14/9, tại Trường Tiểu học Trung Giã, đại diện cơ quan chuyên môn, nhà trường và một số phụ huynh tiếp tục theo dõi việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Đây là một trong những biện pháp được địa phương triển khai nhằm khắc phục bất cập trong những ngày đầu năm học 2026-2027, đồng thời giúp phụ huynh trực tiếp nắm bắt chất lượng bữa ăn của con em mình.

Bà Nguyễn Hải Nhu, phụ huynh học sinh lớp 4A3 cho biết, đây là lần đầu tiên bà tham gia giám sát bữa ăn bán trú tại trường. Những thông tin được phản ánh trên báo chí và mạng xã hội trước đó khiến gia đình bà cũng như nhiều phụ huynh lo lắng.

Qua quan sát thực tế ngày 14/9, bà Nhu nhận thấy suất ăn của học sinh đầy đủ, việc phục vụ bảo đảm vệ sinh. Bà mong nhà trường và cơ quan chức năng tiếp tục giám sát chặt chẽ để các bữa ăn luôn đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh, giúp phụ huynh yên tâm.

Cũng tham gia theo dõi bữa ăn, bà Nguyễn Ngọc Hà, phụ huynh học sinh lớp 2A4 cho biết, bà đã trực tiếp có mặt tại trường trong thời điểm suất ăn bị giao chậm và chất lượng bữa ăn khiến phụ huynh băn khoăn.

Theo bà Hà, so với hai ngày đầu tổ chức bán trú, chất lượng và định lượng bữa ăn sau khi địa phương triển khai các biện pháp khắc phục đã được cải thiện. Tuy nhiên, yêu cầu này phải được thực hiện thường xuyên, không chỉ trong những ngày sau khi xảy ra phản ánh.

Làm rõ những bất cập

Theo báo cáo của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã, ngày 7/9 là ngày đầu tiên Trường Tiểu học Trung Giã tổ chức ăn bán trú trong năm học 2026-2027. Đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Đức Tiến.

Trong ngày đầu triển khai, việc vận chuyển, tiếp nhận và phục vụ bữa ăn phát sinh một số vấn đề. Nhà trường nhận được ý kiến của phụ huynh về thời gian giao nhận chưa phù hợp với lịch ăn, nghỉ của học sinh; chất lượng một số món ăn chưa đáp ứng kỳ vọng; việc bố trí, phục vụ suất ăn còn nội dung cần điều chỉnh.

Sau khi một số hình ảnh về bữa ăn được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng về chất lượng, dinh dưỡng và quyền lợi của học sinh. Ngay trong ngày 7/9, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã đã đến trường nắm tình hình, làm việc với Ban Giám hiệu và đơn vị cung cấp; yêu cầu doanh nghiệp rà soát, khắc phục tồn tại.

Theo thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Đức Tiến và báo cáo của Phòng Văn hóa - Xã hội, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 8/9, doanh nghiệp thông báo xảy ra sự cố chập cháy điện tại khu vực sản xuất, chế biến suất ăn.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã có mặt tại cơ sở để kiểm tra hiện trạng; yêu cầu doanh nghiệp xác định nguyên nhân, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Đại diện cơ quan chuyên môn, nhà trường và phụ huynh kiểm tra, cân định lượng suất ăn bán trú. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Do sự cố và những khó khăn phát sinh khi triển khai phương án dự phòng, tiến độ hoàn thiện, vận chuyển suất ăn ngày 8/9 bị ảnh hưởng. Tại điểm trường chính, đến khoảng 13 giờ học sinh mới nhận được suất ăn trưa, ảnh hưởng đến thời gian ăn, nghỉ và sinh hoạt của các em.

Trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 14/9, bà Nguyễn Thị Trà Liên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã cho biết, sau sự việc, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát toàn bộ nội dung, quy trình tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn.

Qua rà soát ban đầu, công tác kiểm tra, giám sát của nhà trường trong buổi đầu tổ chức bán trú chưa thực hiện đầy đủ một số bước; đơn vị cung cấp còn chậm trễ trong giao nhận suất ăn.

“Phòng Văn hóa - Xã hội rà soát các khâu từ tiếp nhận hồ sơ, đánh giá đơn vị cung cấp đến quá trình tổ chức bữa ăn tại trường. Xã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ các bước giám sát khi tổ chức ăn bán trú”, bà Nguyễn Thị Trà Liên cho biết.

Bố trí đơn vị cung cấp thay thế

Sau khi xem xét tình hình thực tế, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Đức Tiến đề nghị dừng cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Trung Giã từ ngày 9/9; đồng thời phối hợp thực hiện thủ tục chấm dứt, thanh lý hợp đồng theo quy định.

Trường Tiểu học Trung Giã tạm dừng tổ chức ăn bán trú trong ngày 9/9 và thông báo tới phụ huynh. Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã đồng thời làm việc với Công ty cổ phần Sản phẩm Việt Cho Bạn về phương án tiếp nhận, tổ chức cung cấp suất ăn thay thế từ ngày 10/9.

Địa phương yêu cầu đơn vị thay thế phối hợp chặt chẽ với nhà trường và cơ quan chuyên môn, bảo đảm điều kiện về năng lực cung ứng, cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu, chất lượng, dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và thời gian phục vụ học sinh.

Theo bà Nguyễn Thị Trà Liên, phụ huynh là một trong những thành viên tham gia tổ giám sát bữa ăn tại trường. Các đơn vị tổ chức bữa ăn bán trú phải sử dụng hệ thống HanoiCheck truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Việc ứng dụng công nghệ phải đi cùng kiểm tra thực tế, không chỉ dừng lại ở hoàn thiện hồ sơ.

Không chỉ xử lý sự việc tại Trường Tiểu học Trung Giã, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo rà soát các đơn vị cung cấp suất ăn trên toàn địa bàn. Nội dung tập trung vào hồ sơ, năng lực cung ứng, cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến, vận chuyển, thời gian giao nhận, định lượng, dinh dưỡng và việc thực hiện cam kết trong hợp đồng.

“Qua sự việc này, xã đã rà soát tổng thể các đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn. Đối với đơn vị không đáp ứng các yêu cầu trong hợp đồng, xã sẽ thay thế bằng đơn vị khác,” bà Nguyễn Thị Trà Liên khẳng định.

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã, trước khi có chỉ đạo mới của thành phố, địa phương thành lập các tổ giám sát. Tuy nhiên, công tác kiểm tra có thời điểm chưa thường xuyên, chủ yếu thực hiện theo kế hoạch, theo đợt hoặc đột xuất. Sau sự việc, xã yêu cầu tăng cường kiểm tra, trong đó nhà trường phải giám sát hằng ngày khi tiếp nhận suất ăn.

Trước đó, ngày 8/9, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 18506/VP-KGVX, truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, giao Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; xử lý nghiêm vi phạm nếu có và báo cáo kết quả với Ủy ban Nhân dân thành phố.

Ngày 9/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1212-CV/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục.

Thường trực Thành ủy nhận định, những ngày đầu năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú tại một số trường còn bộc lộ bất cập; có hiện tượng chất lượng, định lượng suất ăn chưa tương xứng với kinh phí; vận chuyển, giao nhận chậm; kiểm tra, giám sát thực tế của chính quyền địa phương và nhà trường còn hình thức; việc ứng dụng HanoiCheck chưa phát huy triệt để hiệu quả.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xác minh các trường hợp báo chí phản ánh tại xã Trung Giã và một số địa bàn; khắc phục ngay bất cập, thông tin kịp thời để học sinh, phụ huynh yên tâm; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu phát hiện vi phạm.

Thực hiện các chỉ đạo trên, xã Trung Giã khẩn trương tổ chức lại hoạt động cung cấp suất ăn, không để việc tạm dừng bán trú kéo dài; đồng thời tăng cường vai trò giám sát của cơ quan chuyên môn, nhà trường và phụ huynh./.

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh Các trường học tại Hà Nội đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

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