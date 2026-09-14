Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành cùng đại diện quận Lichtenberg, Văn phòng Hợp tác Phát triển bang Berlin (LEZ), Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức (WUS) và Đại học Kassel.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh nước sạch là một quyền cơ bản của con người, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác giữa quận Lichtenberg và các đối tác Việt Nam trong việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo Đại sứ, sự hợp tác này cho thấy các quan hệ đối tác quốc tế có thể chuyển tinh thần đoàn kết thành những hỗ trợ thiết thực đối với cộng đồng chịu tác động của thiên tai.

Trọng tâm của sự kiện là hoạt động giới thiệu hệ thống PAUL (Portable Aqua Unit for Lifesaving), thiết bị lọc nước di động do Đại học Kassel (Đức) phát triển, dưới sự chủ trì của Giáo sư, Tiến sĩ kỹ thuật Franz-Bernd Frechen.

PAUL có khả năng xử lý nguồn nước bị ô nhiễm thành nước uống mà không cần điện hoặc hóa chất. Hệ thống có thể được triển khai tại các trường học ở vùng sâu vùng xa cũng như trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đầu năm 2026, các hệ thống lọc nước di động PAUL được chuyển giao cho Việt Nam nhằm hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt. Chính quyền quận Lichtenberg, WUS và LEZ phối hợp triển khai hoạt động này trong khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa Lichtenberg và phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Theo WUS, hiện có hơn 400 hệ thống PAUL đang được sử dụng thường xuyên tại các trường học ở Việt Nam, cung cấp nước uống cho khoảng 160.000 học sinh mỗi ngày. Trên phạm vi toàn cầu, hơn 5.000 hệ thống PAUL đang được sử dụng tại 95 quốc gia.

Tiến sỹ Kambiz Ghawami, Chủ tịch WUS Đức, cho rằng PAUL là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa công nghệ, hợp tác phát triển và hỗ trợ nhân đạo. Mỗi thiết bị có thể cung cấp nước uống an toàn cho hàng trăm người mỗi ngày.

Ông đánh giá sự hợp tác giữa Lichtenberg, WUS và các đối tác tại Việt Nam cho thấy các dự án ở cấp địa phương cũng có thể đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu.

Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác phát triển giữa các chính quyền địa phương trong quan hệ Việt Nam-Đức. Quan hệ hợp tác giữa Lichtenberg và phường Hoàn Kiếm tạo cơ sở để triển khai các dự án cụ thể, kết nối hoạt động của chính quyền địa phương với các chương trình hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Việc đưa hệ thống PAUL tới Việt Nam trong các hoạt động cứu trợ thiên tai trong những năm qua cho thấy mô hình hợp tác này không chỉ dừng ở trao đổi kinh nghiệm mà có thể tạo ra những kết quả trực tiếp đối với người dân.

Trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng gây sức ép đối với nhiều cộng đồng, những sáng kiến kết hợp công nghệ, nguồn lực địa phương và hợp tác quốc tế được đánh giá có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm tiếp cận nước sạch và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng./.

Tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Đức vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện và cụ thể hóa quyết tâm hành động, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao và trên tất cả các kênh.