Hàn Quốc đề xuất cách tiếp cận “giỏ đa chiều”, cho rằng đối thoại với Triều Tiên khó khởi động nếu đặt phi hạt nhân hóa làm điều kiện tiên quyết.

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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hàn Quốc đề xuất cách tiếp cận “giỏ đa chiều” với Triều Tiên

Nhật Bản ngừng vận hành 1 lò phản ứng hạt nhân do phát hiện nước rò rỉ

Australia mạnh tay truy tố hành vi trốn thuế

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