Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.

Thông điệp, được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng ngày 15/9, nằm trong thư đáp lại lời chúc mừng gần đây của Tổng thống Nga nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Triều Tiên vào ngày 9/9.

Triều Tiên khẳng định "kiên định trong việc mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác chung với Liên bang Nga một cách toàn diện... dựa trên truyền thống hữu nghị, láng giềng tốt và tương trợ lẫn nhau cũng như mối quan hệ liên minh vững chắc giữa hai nước."

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết hai nước đang liên tục "viết nên một chương mới trong lịch sử vĩ đại của liên minh" trước "cơn bão lịch sử bất ổn."

Triều Tiên và Nga đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin tới Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024. Hiệp ước quy định việc cung cấp viện trợ quân sự "ngay lập tức" nếu một trong hai bên bị tấn công./.

Triều Tiên kỳ vọng quan hệ với Nga tiếp tục phát triển Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định luôn tự hào và kỳ vọng vào "một tương lai tốt đẹp hơn nữa" cho quan hệ song phương Triều Tiên-Nga.