Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản lần đầu vượt mốc 100.000 người

Số lượng người sống thọ từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 100.000 người, thiết lập kỷ lục năm thứ 56 liên tiếp tăng cao, trong đó nữ giới chiếm gần 90%.



Theo số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 15/9 - nhân dịp kỷ niệm "Ngày Kính lão" của quốc gia này, tính đến ngày 1/9, trên toàn nước Nhật có 107.677 người thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này tăng 7.914 người so với năm trước và đánh dấu lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 người kể từ khi các số liệu thống kê bắt đầu được ghi nhận vào năm 1963.



Thống kê dựa trên Sổ đăng ký cư trú cơ bản cho thấy nữ giới "áp đảo" trong danh sách trường thọ với 94.298 người, chiếm tới 87,6% tổng số. Tỷ lệ trung bình người sống thọ trên 100 tuổi tại Nhật Bản đạt mức 87,51 người trên 100.000 dân.



Hiện người phụ nữ cao tuổi nhất tại Nhật Bản là cụ bà Fuyo Kishimoto, 114 tuổi (sinh năm 1911), hiện đang sinh sống tại thành phố Kyoto. Người đàn ông cao tuổi nhất là cụ ông Hikaru Kato, 112 tuổi (sinh năm 1914), cư trú tại thành phố Kumamoto. Trước đó, người cao tuổi nhất Nhật Bản là cụ bà Shigeko Kagawa (tỉnh Nara) đã qua đời ở tuổi 115.



Trong năm tài chính 2026, dự kiến có thêm 54.294 người bước sang tuổi 100. Những người tròn 100 tuổi sẽ được Thủ tướng Nhật Bản trao tặng thư chúc mừng và một chiếc cúp bạc lưu niệm.



Số liệu thống kê qua các thời kỳ phản ánh rõ nét tốc độ già hóa dân số nhanh chóng cũng như những tiến bộ vượt bậc về y tế và điều kiện sống tại "đất nước Mặt Trời mọc". Vào thời điểm bắt đầu thống kê năm 1963, Nhật Bản chỉ ghi nhận 153 người thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này vượt mốc 1.000 người vào năm 1981, chạm mốc 10.000 người năm 1998, tăng lên 50.000 người vào năm 2012, vượt ngưỡng 90.000 người vào năm 2022 trước khi chính thức vượt mốc 100.000 người trong năm nay./.

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