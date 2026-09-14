Hàn Quốc bắt nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu bị cáo buộc thông đồng tăng giá

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul cho biết các công tố viên nghi ngờ 7 công ty gồm LG Chem, Hanwha Solutions, Aekyung Chemical, OCI, Lotte Fine Chemical, PKC và Unid đã thông đồng trong nhiều năm để ấn định giá 8 sản phẩm hóa dầu, trong đó có polyvinyl chloride (PVC), chất hóa dẻo, xút ăn da và axit clohydric.

Nhà chức trách cho rằng các doanh nghiệp đã lợi dụng tình trạng nguồn cung naphtha bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông để đẩy giá bán lên cao, qua đó thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ won.

Trước đó, ngày 5/8, các công tố viên đã đồng loạt khám xét 7 doanh nghiệp nói trên nhằm thu thập chứng cứ. Sau đó, ông Kim Yoo Shin - Giám đốc điều hành (CEO) của OCI, và ông Jang Young Soo - cựu CEO của PKC, cùng một số đối tượng liên quan đã được triệu tập thẩm vấn.

Vụ điều tra diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp kiềm chế giá năng lượng và ngăn chặn hành vi thao túng thị trường nhằm hạn chế tác động của xung đột Trung Đông đối với đời sống người dân.

Từ tháng 3 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng giá trần đối với các sản phẩm dầu mỏ, trước mắt quy định mức giá tối đa mà các nhà máy lọc dầu được phép bán cho các đại lý và trạm xăng. Chính phủ cũng triển khai các biện pháp chống đầu cơ, tích trữ và hạn chế nguồn cung nhằm ngăn chặn doanh nghiệp lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Ngày 2/6, Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng thực hiện các biện pháp ổn định giá cả, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường. Tổng thống Lee cho rằng tác động kéo dài của xung đột Trung Đông đang gây sức ép đáng kể lên giá cả trong nước, bất chấp việc Chính phủ đã áp dụng giá trần đối với các sản phẩm dầu mỏ và triển khai nhiều biện pháp khác.

Đáng chú ý, từ tháng 9, Chính phủ Hàn Quốc cũng bắt đầu triển khai cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tập trung điều tra và xử lý các hành vi thông đồng, lũng đoạn giá trong những lĩnh vực thiết yếu, trong đó có năng lượng.

Naphtha là nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhiều sản phẩm hóa dầu. Trong đó, PVC được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, sản xuất đường ống và vật liệu cách điện cho dây dẫn; chất hóa dẻo được sử dụng để tăng độ mềm và tính linh hoạt của PVC.

Vụ việc đang được điều tra trong bối cảnh thị trường năng lượng và hóa dầu Hàn Quốc chịu sức ép từ biến động giá dầu và những bất ổn về nguồn cung do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Vụ án được xem là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm ngăn chặn doanh nghiệp lợi dụng cú sốc năng lượng và bất ổn địa chính trị để đẩy giá hàng hóa lên cao, qua đó hạn chế tác động của giá dầu tăng đối với lạm phát và đời sống người dân./.

Hàn Quốc bắt giữ hơn 100 nghi phạm trong đường dây lừa đảo giả danh quan chức Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 114 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo quy mô lớn đặt trụ sở tại Campuchia, chuyên giả danh quan chức, sỹ quan quân đội để chiếm đoạt hàng tỷ won của doanh nghiệp.