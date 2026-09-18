Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ điện đàm về các hoạt động trao đổi cấp cao

Ngày 17/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, trao đổi về các hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa hai nước cũng như tình hình Trung Đông và một số vấn đề khác.



Theo Tân Hoa xã, tại cuộc điện đàm, ông Vương Nghị cho rằng quan hệ Trung-Mỹ thời gian qua nhìn chung đang tiến triển theo hướng ổn định chiến lược mang tính xây dựng, phù hợp với định hướng được lãnh đạo hai nước xác lập và đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.



Nhấn mạnh ngoại giao nguyên thủ là “mỏ neo” của quan hệ Trung-Mỹ, ông Vương Nghị cho rằng hai bên cần chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của các hoạt động trao đổi cấp cao trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi; tăng cường liên lạc, thúc đẩy hợp tác, kiểm soát bất đồng và tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau.

Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng, hai bên cần phát đi tín hiệu tích cực rằng Trung Quốc và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ song phương mang tính xây dựng, duy trì ổn định chiến lược, đồng thời cùng đóng góp cho hòa bình và phát triển thế giới.



Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông và một số vấn đề khác.



Cuộc điện đàm diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, dự kiến diễn ra vào tuần tới.



Theo tờ The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến trực tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự Andrews ngày 23/9, mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Washington. Chương trình dự kiến gồm hội đàm song phương tại Nhà Trắng và quốc yến.



Theo nguồn tin trên, thương mại, trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia được cho là những nội dung quan trọng trong chương trình trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo.

Một số lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, trong đó có Giám đốc điều hành (CEO) OpenAI Sam Altman, CEO Nvidia Jensen Huang và CEO Qualcomm Cristiano Amon, dự kiến tham dự quốc yến tại Nhà Trắng.



Chuyến thăm dự kiến diễn ra sau kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Tổng thống Donald Trump có kế hoạch phát biểu tại Đại hội đồng và tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến không tham dự kỳ họp này trước chuyến công du Washington./.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ hội đàm, thảo luận vấn đề Ukraine Ngày 23/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã tiến hành hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59).

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