Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, về chất lượng quản trị và tốc độ tổ chức thực hiện; là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân./.