Bộ Ngoại giao thông tin về việc 10 công dân Việt Nam được giải cứu tại Malaysia

Chiều 17/9, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin về công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân Việt Nam tại bang Perak, Malaysia.

Ngày 27/8, ngay sau khi nhận được thông tin của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về việc đề nghị hỗ trợ 10 ngư dân đang làm việc tại bang Perak, Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã khẩn trương xác minh thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng sở tại và liên hệ trực tiếp với nhóm 10 ngư dân này.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, trên cơ sở duy trì liên lạc chặt chẽ với nhóm ngư dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã bố trí phương tiện đưa 10 ngư dân di chuyển đến địa điểm an toàn tại Kuala Lumpur, bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt cho các ngư dân.

Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cũng đã triển khai các biện pháp cần thiết để cấp giấy tờ, hỗ trợ nhóm trình báo cảnh sát địa phương và hoàn tất thủ tục xuất cảnh với cơ quan nhập cư của Malaysia, sau đó, 10 ngư dân đã được cán bộ Đại sứ quán đưa ra sân bay và làm thủ tục trở về Việt Nam an toàn.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo người lao động cần thận trọng khi ra nước ngoài làm việc. Trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc, cần kiểm chứng bên tuyển dụng, địa điểm làm việc, hợp đồng, tiền lương và điều kiện cư trú, lao động; không tin vào lời hứa miệng hoặc chuyển tiền cho môi giới thiếu minh bạch.

Khi ở nước ngoài, người lao động cần lưu giữ bản sao giấy tờ, duy trì liên lạc với gia đình và sớm thông báo cho cơ quan chức năng sở tại, Cơ quan đại diện Việt Nam nếu bị đe dọa, giữ hộ chiếu hoặc cưỡng ép làm việc. Công dân có thể liên hệ từ đường dây nóng bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 24/7./.

Đại sứ quán Việt Nam bảo hộ công dân rơi xuống biển tại Nhật Bản Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản về việc tuân thủ quy định an toàn, không tiếp cận các khu vực nguy hiểm dù chỉ để câu cá hay tham quan.