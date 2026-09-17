Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế

Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Kazakhstan, trong hai ngày 16-17/9, Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự Hội thảo quốc tế “Kiểm toán Nhà nước trong tương lai: Đổi mới, Chuyển đổi số và Phát triển bền vững” và tiến hành nhiều hoạt động khác tại thủ đô Astana.

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), hội thảo quy tụ lãnh đạo, đại diện các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI), đại diện Tổ chức quốc tế các Cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), ASOSAI, Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao Mỹ Latinh và Caribe (OLACEFS), Cơ quan Sáng kiến phát triển INTOSAI (IDI) cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Tham dự hội thảo còn có đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Phát biểu tại phiên khai mạc, các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Kiểm toán Nhà nước Kazakhstan trong giám sát tài chính công và hợp tác quốc tế, đánh giá cao việc cơ quan này thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển năng lực kiểm toán viên và tăng cường chức năng phòng ngừa của kiểm toán; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới kiểm toán trước sự phát triển của công nghệ, đồng thời giữ vững tính độc lập, xét đoán chuyên môn và trách nhiệm đối với kết luận kiểm toán.

Sau phiên khai mạc, hội thảo tiếp tục với hai phiên chuyên môn dưới sự điều hành của Kiểm toán Nhà nước Kazakhstan, thảo luận các khía cạnh của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, phân tích số và sự tham gia của người dân vào kiểm toán.

Các trưởng đoàn tham dự Hội thảo quốc tế. (Ảnh: TTXVN phát)

Các tham luận tập trung vào lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu kiểm toán, bảo đảm chất lượng dữ liệu và duy trì sự giám sát của con người. Các bài trình bày làm rõ khả năng kết nối dữ liệu để lựa chọn đối tượng kiểm toán, phát hiện bất thường và mở rộng phạm vi phân tích.

Các nước chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống thông tin về ngân sách, mua sắm công và dự án đầu tư, đưa ra các đề xuất tích hợp dữ liệu số để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý nguồn lực quốc gia.

Từ góc độ đánh giá tác động và sự tham gia của người dân, nội dung trao đổi tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện chính sách, đóng góp của nguồn lực công đối với các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và tăng cường sự tham gia của người dân.

Hệ thống e-SelfAudit và công cụ theo dõi thực hiện kiến nghị được giới thiệu nhằm tăng cường giám sát sau kiểm toán. IDI nhấn mạnh chuyển từ đánh giá mức độ sẵn sàng sang kiểm toán việc thực hiện các SDG, lựa chọn phạm vi phù hợp và chú trọng nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Cùng ngày 16/9, Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã có cuộc làm việc song phương với Đoàn Ủy ban Kiểm soát Nhà nước Belarus do ông Dmitry Basko, Phó Chủ tịch thứ nhất, dẫn đầu.

Hai bên trao đổi về kết quả hợp tác thời gian qua, định hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới và công tác chuẩn bị cho chuyến thăm, làm việc dự kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tới Belarus vào tháng 11/2026.

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus là nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố và phát triển hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán tối cao.

Trải qua gần 20 năm hợp tác, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Kiểm soát Nhà nước Belarus đã duy trì sự gắn bó thông qua các hoạt động trao đổi cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt là hoạt động đào tạo trong khuôn khổ chương trình của IDI.

Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam làm việc với Cơ quan Kiểm soát Nhà nước Belarus. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên nền tảng quan hệ hợp tác đã được vun đắp trong nhiều năm, hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi cơ quan trong bối cảnh mới.

Hai bên cùng kỳ vọng chuyến thăm sắp tới của Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tới Belarus sẽ tiếp thêm động lực cho quan hệ hợp tác song phương, tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm trong những lĩnh vực hai bên quan tâm.

Phía Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đề nghị Ủy ban Kiểm soát Nhà nước Belarus chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển, hoàn thiện thể chế và xác định các ưu tiên dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng thích ứng của tổ chức trước những thách thức mới.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng mong muốn trao đổi kinh nghiệm sửa đổi pháp luật về Kiểm toán Nhà nước; ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data), AI và các công nghệ số trong hoạt động kiểm toán.

Đây là những nội dung Kiểm toán Nhà nước Việt Nam quan tâm nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện tổ chức, phương pháp và công cụ kiểm toán.

Giới thiệu về Ủy ban Kiểm soát Nhà nước Belarus, ông Dmitry Basko cho biết, trong thời gian tới, định hướng nổi bật của Belarus là nâng cao hiệu quả kiểm soát nguồn lực công, chú trọng phòng ngừa sai phạm và giảm gánh nặng kiểm tra đối với các chủ thể kinh tế; kiểm soát hiệu quả sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước; phát hiện vấn đề có tính hệ thống và tiềm năng nâng cao hiệu quả nền kinh tế; bảo đảm an ninh kinh tế và phòng, chống vi phạm trong lĩnh vực tài chính; ứng dụng công nghệ số, công nghệ mới nổi vào hoạt động kiểm toán và kiểm soát các dự án xây dựng chậm tiến độ.

Nhân dịp này, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung chuyển lời chào trân trọng của Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tới Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Nhà nước Belarus ông Vasily Gerasimov, cùng toàn thể đồng nghiệp của cơ quan bạn, mong muốn được đón phía bạn tham dự Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới,” do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tổ chức vào tháng 10/2026 tại Hà Nội.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán Nhà nước Kazakhstan.

Dấu mốc này ghi nhận quá trình phát triển của cơ quan bạn từ năm 1996, với những đóng góp trong giám sát tài chính công, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Trong ngày 17/9, đoàn tiếp tục chương trình làm việc tại Kazakhstan, tham dự cuộc họp ban điều hành ASOSAI./.

Thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán hiệu quả và bền vững Các đại biểu cơ bản tán thành việc xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập tại Kỳ họp thứ hai theo trình tự, thủ tục rút gọn.