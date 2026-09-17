Thúc đẩy hợp tác y tế Việt Nam-Lào qua chuyển giao kỹ thuật điện quang can thiệp

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 17/9 tại thủ đô Vientiane, Bệnh viện quốc tế La Vie, Bệnh viện Hà Nội-Vientiane và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp khai trương Phòng Điện quang can thiệp và tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ ba.

Đây là sự kiện y tế quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào chẩn đoán, điều trị bệnh lý tim mạch và mạch máu tại Lào, đồng thời khẳng định sự hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả giữa ngành y tế hai nước Việt Nam-Lào.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; ông Bounpheng Phetsouvan, Phó Ban Quản lý Dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân, Cục Khám chữa bệnh và Phục hồi chức năng, Bộ Y tế Lào; các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, chuyên gia y tế hàng đầu đến từ Việt Nam và Lào.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/2023, Bệnh viện quốc tế La Vie là cơ sở y tế tư nhân đạt tiêu chuẩn hạng I do Bộ Y tế Lào cấp phép. Do cộng đồng kiều bào Việt Nam và người Lào gốc Việt đầu tư, bệnh viện được xây dựng trên tổng diện tích sàn 2.300m2, quy mô 50 giường điều trị nội trú với hệ thống trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh tiên tiến như máy chụp CT 32 dãy Revolution ACT (GE Healthcare-Mỹ), máy X-quang kỹ thuật số Sitec Medical (Hàn Quốc), máy siêu âm Voluson P8 và hệ thống nội soi tiêu hóa Olympus Evis Lucera.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu tham dự sự kiện ấn nút khai trương Phòng Điện quang can thiệp. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sự kiện đưa Phòng Điện quang can thiệp cùng hệ thống máy chụp mạch xóa nền (DSA) thế hệ mới vào vận hành chính thức đánh dấu một bước ngoặt lớn về năng lực chuyên môn của bệnh viện.

Điện quang can thiệp là lĩnh vực chuyên sâu của y học hiện đại, cho phép thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ít xâm lấn, đặc biệt là các ca bệnh cấp cứu nguy cấp đòi hỏi can thiệp mạch máu nhanh chóng.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Giám đốc Bệnh viện quốc tế La Vie Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết việc chính thức đưa Phòng Điện quang can thiệp vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển chuyên môn của Bệnh viện.

Đây không chỉ là sự đầu tư thêm hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, mà quan trọng hơn là bước tiến mới trong mục tiêu nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, đặc biệt trong các lĩnh vực tim mạch can thiệp, mạch máu và điện quang can thiệp, từng bước giúp người bệnh tại Lào tiếp cận với các kỹ thuật y khoa chuyên sâu ngay tại Vientiane.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền khẳng định, một phòng can thiệp hiện đại chỉ thực sự phát huy giá trị khi đằng sau là đội ngũ y bác sỹ có năng lực, quy trình vận hành an toàn và mạng lưới hợp tác chuyên môn bền vững.

Bệnh viện cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác với các bệnh viện tuyến đầu và các đại học y khoa của Việt Nam nhằm đào tạo nhân lực tại chỗ, nhận chuyển giao kỹ thuật lâu dài, hướng tới xây dựng nơi đây thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín cho nhân dân Lào và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ về tầm quan trọng của việc đưa trang thiết bị can thiệp mạch hiện đại vào vận hành tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đánh giá về tầm quan trọng của việc đưa trang thiết bị can thiệp mạch hiện đại vào vận hành, Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết thời gian qua, các đoàn chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện E và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thường xuyên sang hỗ trợ Bệnh viện quốc tế La Vie trong công tác khám chữa bệnh.

Việc trang bị máy chụp mạch DSA sẽ mở ra khả năng triển khai nhiều kỹ thuật cao, có ý nghĩa quyết định đến việc cứu sống bệnh nhân trong các tình huống cấp cứu nguy kịch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, chấn thương vỡ tạng hoặc các bệnh lý khối u.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ: “Trong bước tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo các bác sỹ của Lào tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau đó, các bác sỹ Lào sẽ thực hiện công tác sàng lọc, chẩn đoán và hẹn lịch để các chuyên gia Việt Nam trực tiếp sang điều trị tại Lào. Những ca bệnh đầu tiên sẽ tập trung vào tổn thương mạch vành, mạch máu não và các tổn thương ở gan, thận. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phối hợp triển khai đồng bộ trong điều trị ung thư-lĩnh vực mà y tế tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn.”

Chia sẻ về tầm nhìn phát triển y tế chuyên sâu tại Lào, Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu ví sự khởi đầu này như những bước đi đầu tiên của y học can thiệp Việt Nam cách đây 3 thập kỷ.

Ông kỳ vọng Bệnh viện quốc tế La Vie sẽ tạo động lực lan tỏa để trong 10 năm tới, Lào có thể phát triển từ 10 đến 20 trung tâm can thiệp mạch trên toàn quốc, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe bền vững cho nhân dân.

Quang cảnh một phiên Hội thảo do Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chủ trì. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao sự chủ động của Bệnh viện quốc tế La Vie và sự hợp tác tích cực của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng các chuyên gia Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, Bệnh viện quốc tế La Vie chính thức đưa Phòng Điện quang can thiệp vào hoạt động là một bước phát triển rất đáng ghi nhận.

Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cần phải đi cùng với đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, quy trình chuyên môn chặt chẽ và sự hợp tác thường xuyên với các cơ sở y tế, chuyên gia có kinh nghiệm.

Trong tổng thể mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào, hợp tác y tế luôn là một trong những lĩnh vực mang ý nghĩa đặc biệt, mang lại hiệu quả thiết thực và có giá trị nhân văn sâu sắc.

Thành quả của sự hợp tác này đã giúp người bệnh được điều trị tốt hơn, bác sỹ được nâng cao trình độ và các kỹ thuật y khoa tiên tiến được chia sẻ giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ tin tưởng rằng Phòng Điện quang can thiệp sẽ trở thành một địa chỉ chuyên môn uy tín tại thủ đô Vientiane, đồng thời là cầu nối để các bệnh viện, trường đại học và đội ngũ y bác sỹ hai nước tiếp tục tăng cường đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Đại diện cơ quan quản lý y tế, ông Bounpheng Phetsouvan, Phó Ban Quản lý dịch vụ điều trị tư nhân, Cục Điều trị và Phục hồi chức năng, Bộ Y tế Lào, bày tỏ: “Sự tham gia và chia sẻ chuyên môn của các chuyên gia, giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ hàng đầu đến từ Việt Nam là cơ hội quý báu cho đội ngũ y bác sỹ của Lào, đặc biệt là các bệnh viện tại thủ đô Vientiane, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ nghiệp vụ. Sự hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn của các chuyên gia, giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ hàng đầu đến từ Việt Nam thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác đặc biệt Lào-Việt Nam.”

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ ba đã diễn ra với nhiều báo cáo chuyên sâu, tập trung vào các giải pháp cập nhật trong chẩn đoán, xử lý lâm sàng bệnh lý tim mạch, chuyển hóa và các kỹ thuật can thiệp tối tân. Đây là diễn đàn khoa học thiết thực giúp đội ngũ y bác sỹ hai nước trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức y khoa mới nhất.

Hiện nay, Bệnh viện quốc tế La Vie cũng đã thiết lập hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine) kết nối trực tiếp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Thông qua hệ thống này, các hình ảnh chẩn đoán kỹ thuật cao như CT, X-quang, siêu âm thực hiện tại thủ đô Vientiane sẽ được các giáo sư, bác sỹ đầu ngành tại Hà Nội hội chẩn và đọc kết quả trực tiếp, giúp người bệnh tại Lào nhận được kết quả chẩn đoán chính xác mà không cần phải di chuyển sang các nước lân cận.

Bác sỹ của Lào đặt câu hỏi nhờ chuyên gia Việt Nam giải đáp tại một phiên Hội thảo. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trong kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo, Bệnh viện quốc tế La Vie đặt mục tiêu hoàn thiện và đưa vào vận hành Trung tâm Tim mạch Can thiệp toàn diện.

Với sự hỗ trợ toàn diện về đào tạo, nhân lực và chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trung tâm kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cơ sở chuyên khoa tim mạch hàng đầu tại Lào, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao ngày càng tăng của người dân địa phương./.

Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng-Xekong - Tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam-Lào Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng-Xekong được xây dựng tại huyện Thateng, tỉnh Xekong, với tổng vốn đầu tư khoảng 6,7 triệu USD từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của thành phố Đà Nẵng.