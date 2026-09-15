Nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý ở người cao tuổi tại Việt Nam

Ngày 15/9, Bệnh viện Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Sandoz Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị các bệnh lý ở người cao tuổi tại Việt Nam.

Bản ghi nhớ tập trung vào các lĩnh vực như loãng xương, ung thư, cũng như phòng ngừa và quản lý các bệnh truyền nhiễm.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo y khoa liên tục, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn cùng chuyên gia, và các sáng kiến truyền thông sức khỏe nhằm nâng cao năng lực chăm sóc y tế và gia tăng kết quả điều trị cho người bệnh.

Biên bản Ghi nhớ xác lập ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm: nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế trong các lĩnh vực loãng xương, ung bướu và bệnh truyền nhiễm thông qua đào tạo và trao đổi cùng chuyên gia; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác học thuật với các chuyên gia trong nước và quốc tế; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa và quản lý bệnh tật thông qua các hoạt động giáo dục cộng đồng và truyền thông y tế.

Một trong những trọng tâm của chương trình hợp tác là xây dựng Trung tâm chuyên môn xuất sắc quản lý bệnh loãng xương, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh lâu dài. Đây là một thách thức sức khỏe ngày càng đáng lưu tâm tại Việt Nam, với khoảng 3,6 triệu người sống chung với bệnh loãng xương vào năm 2022 và con số này dự kiến sẽ tăng lên 4,5 triệu người vào năm 2030.

Phó giáo sư Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho hay quá trình già hóa dân số tại Việt Nam đang đặt ra những nhu cầu chăm sóc sức khỏe mới, đồng thời cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của việc phòng ngừa, chẩn đoán sớm và quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính trong dài hạn. Thông qua hợp tác, bệnh viện kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực chuyên môn, mở rộng trao đổi khoa học và phát triển những sáng kiến thiết thực, qua đó góp phần cải thiện kết quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Bệnh viện Thống Nhất là một trong những bệnh viện tuyến cuối hàng đầu tại khu vực phía Nam, trực thuộc Bộ Y tế. Được thành lập vào năm 1975, bệnh viện hiện có hơn 1.200 giường bệnh, 50 khoa phòng, 10 trung tâm, 1 viện nghiên cứu, 1 tạp chí khoa học và hơn 1.400 viên chức, người lao động./.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam diễn ra từ ngày 15-16/9 Hiện cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, trong đó hơn 9 triệu người vẫn trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, 455.267 người cao tuổi đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi.