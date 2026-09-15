Dấu ấn y học Việt Nam tại Hội nghị thế giới về ung thư phổi 2026

Hội nghị thế giới về ung thư phổi 2026 (IASLC World Conference on Lung Cancer - WCLC 2026) diễn ra từ ngày 12 đến 15/9 tại Seoul, Hàn Quốc, quy tụ hơn 8.000 chuyên gia, bác sỹ và nhà nghiên cứu.

Tại hội nghị, đoàn đại biểu Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong phòng, chống và chăm sóc người bệnh ung thư phổi. Phó giáo sư Phạm Cẩm Phương - Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) được mời trình bày báo cáo tại phiên toàn thể về y tế toàn cầu và kinh tế y tế.

Với chủ đề “Lung Cancer Care in Vietnam: From Public Health to Palliative Care” (Chăm sóc ung thư phổi tại Việt Nam: Từ y tế công cộng đến chăm sóc giảm nhẹ), báo cáo của Phó giáo sư Phạm Cẩm Phương tập trung phản ánh thực trạng, những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và các vấn đề đặt ra trong chăm sóc người bệnh ung thư phổi tại Việt Nam.

Theo số liệu từ Globocan được đề cập trong báo cáo, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 23.000 ca ung thư phổi mới. Đáng chú ý, hơn 65% người bệnh được phát hiện ở giai đoạn IV. Phát hiện bệnh muộn là một trong những thách thức lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và làm gia tăng gánh nặng chi phí đối với người bệnh và hệ thống y tế.

Từ thực tiễn này, báo cáo nhấn mạnh vai trò của phát hiện sớm và ứng dụng công nghệ trong sàng lọc ung thư phổi. Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính liều thấp, kết hợp các phần mềm trí tuệ nhân tạo được ứng dụng nhằm hỗ trợ phát hiện các tổn thương phổi ở giai đoạn sớm.

Trong chẩn đoán và đánh giá bệnh, các kỹ thuật hình ảnh hiện đại như PET/CT, SPECT/CT được kết hợp với các phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử. Các xét nghiệm đột biến gene, giải trình tự gene thế hệ mới và hóa mô miễn dịch cung cấp thêm thông tin về đặc điểm sinh học của khối u, làm cơ sở lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

Một nội dung được báo cáo nhấn mạnh là mô hình hội chẩn đa chuyên khoa trong điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo bác sỹ Phạm Cẩm Phương, các trường hợp bệnh phức tạp được hội chẩn với sự tham gia của nhiều chuyên khoa, gồm ung bướu, y học hạt nhân, phẫu thuật lồng ngực, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, dược sỹ lâm sàng và điều dưỡng. Trên cơ sở đánh giá toàn diện, các chuyên gia cùng thống nhất chiến lược điều trị phù hợp với từng trường hợp, từ phẫu thuật, xạ trị, trong đó có xạ trị định vị thân, đến điều trị đích và miễn dịch.

Cách tiếp cận đa chuyên khoa góp phần hạn chế việc điều trị theo một phương pháp đơn lẻ, đồng thời tăng khả năng lựa chọn chiến lược phù hợp với đặc điểm bệnh và tình trạng cụ thể của người bệnh. Điều trị ung thư không chỉ tập trung kiểm soát bệnh mà còn cần quan tâm đến chất lượng sống của người bệnh. Đây cũng là một nội dung được đề cập trong báo cáo.

Bên cạnh những tiến bộ về chuyên môn, báo cáo cũng đề cập các rào cản trong chăm sóc ung thư tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, như chi phí, thói quen chưa chủ động khám sức khỏe định kỳ và sự thiếu hụt một số dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà.

Từ những vấn đề thực tiễn này, định hướng giai đoạn 2026-2027 được đề xuất tập trung vào hoàn thiện hướng dẫn sàng lọc ung thư phổi ở cấp quốc gia và thúc đẩy chính sách khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người dân.

Việc tham gia WCLC 2026 là cơ hội để các chuyên gia Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với cộng đồng y khoa quốc tế, đồng thời cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực ung thư phổi. Từ phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác, điều trị cá thể hóa đến chăm sóc giảm nhẹ, hành trình chăm sóc người bệnh ung thư đang được tiếp cận theo hướng toàn diện hơn. Đây cũng là cơ sở để y học Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và hướng tới mục tiêu giảm gánh nặng ung thư trong cộng đồng./.

Đề xuất tăng mức hưởng BHYT và chi trả sàng lọc sớm 7 bệnh ung thư Dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế sang hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh ung thư và tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng ưu tiên.