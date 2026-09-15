Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng Học viện Quốc phòng

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Học viện Quốc phòng nâng cao hơn nữa vai trò trong đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược và nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng.

Sáng 15/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Học viện Quốc phòng.

Sau nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và trưởng thành; Học viện Quốc phòng đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; tích cực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và nghệ thuật quân sự, quốc phòng Việt Nam, góp phần cung cấp luận cứ cho hoạch định đường lối, chính sách và tham mưu các quyết sách chiến lược về quân sự, quốc phòng, an ninh.

Chúc mừng năm học mới, Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh nước lớn gia tăng, cùng với những thay đổi sâu sắc do khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, khó khăn, nặng nề hơn. Ranh giới giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống, giữa hoạt động quân sự và phi quân sự ngày càng khó phân định; phương thức tiến hành chiến tranh cũng đang thay đổi căn bản. Trong bối cảnh đó, Học viện cần nâng cao hơn nữa vai trò trong đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược và nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng.

Một nhiệm vụ được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng Học viện Quốc phòng thông minh, hiện đại, tiêu biểu về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, dự báo chiến lược./.