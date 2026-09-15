Chủ động thông tin, tạo đồng thuận xã hội với những vấn đề lớn của Thủ đô

Ngày 15/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị và yêu cầu, công tác tư tưởng phải “chủ động hơn một bước”, làm tốt dự báo, chuẩn bị tư tưởng, cung cấp thông tin và định hướng nhận thức ngay từ khi xây dựng, triển khai các chủ trương lớn, mới, khó; kịp thời giải thích, đối thoại, lắng nghe, phản hồi những vấn đề nhân dân quan tâm, qua đó tạo đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển Thủ đô. Các cơ quan liên quan làm tốt công tác tư tưởng, chủ động truyền thông chính trị, truyền thông chính sách, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các cơ quan cần kịp thời giải thích, đối thoại, lắng nghe và phản hồi những vấn đề nhân dân quan tâm; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và nhân dân trong phản ánh thực tiễn, phát hiện vấn đề, tham gia góp ý, giám sát và tạo đồng thuận xã hội; tiếp tục theo dõi diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, đánh giá tác động sau khi triển khai để kịp thời nhận diện những vấn đề mới nảy sinh, điều chỉnh cách làm và củng cố kết quả đạt được.

Yêu cầu này càng có ý nghĩa khi thành phố đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, các quy hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Quá trình này đòi hỏi phải chủ động thông tin chính thống để người dân biết sớm, biết đầy đủ; lắng nghe nhiều chiều, tiếp thu có chọn lọc, phát huy tối đa sự đóng góp trí tuệ của nhân dân đối với những vấn đề lớn của Thủ đô. Những chương trình, kế hoạch hành động đã được xây dựng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả. Mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác của mình cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Một nội dung cụ thể hóa yêu cầu về công tác tư tưởng được triển khai tại hội nghị là Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 10/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, Kế hoạch số 104-KH/TU xác định yêu cầu xuyên suốt là chuyển trọng tâm từ “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội”; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò, sức lan tỏa của Thủ đô trong đời sống tư tưởng của cả nước. Thành phố đặt yêu cầu nâng cao sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội; vận hành đồng bộ, thông suốt công tác tư tưởng trên cả không gian thực và không gian số; củng cố vững chắc thế trận lòng dân, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống.

Kế hoạch xác định 3 khâu đột phá. Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Thứ hai, chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, từng địa bàn dân cư; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số. Thứ ba, bảo đảm và đổi mới về đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá. Thành phố ưu tiên nguồn lực cho hai nhóm nhiệm vụ lớn, gồm triển khai đồng bộ, tổng thể hệ thống giải pháp kỹ thuật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh tư tưởng từ thành phố đến cơ sở; đầu tư hiện đại hóa đồng bộ hạ tầng và thiết chế thông tin cơ sở. Kế hoạch đề ra 39 nhiệm vụ, cụ thể hóa thành 8 nhóm, xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, kết quả, sản phẩm và nguồn lực theo nguyên tắc “6 rõ”.

Thành phố cũng tập trung nâng cao năng lực phát hiện, phân tích, xử lý thông tin sai lệch, xấu độc; xây dựng hệ thống giám sát, nhận diện, dự báo, cảnh báo sớm; tăng cường các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; xây dựng cơ chế xử lý, phản ứng đối với các tình huống phức tạp và khủng hoảng thông tin. Công tác tư tưởng, thông tin đối ngoại được gắn với quảng bá hình ảnh, vị thế, giá trị văn hóa, con người và thành tựu phát triển của Thủ đô./.

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