Bắc Ninh lan tỏa tự hào, tạo khí thế mới trước ngày lên thành phố

Ngày 19/9/2026, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Hướng tới sự kiện quan trọng này, các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác trang trí, tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, góp phần lan tỏa niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chỉnh trang đô thị tạo khí thế mới

Những ngày này, từ các tuyến đường trung tâm tỉnh, khu dân cư, công sở, trường học trên địa bàn tỉnh được trang hoàng cờ hoa, pa-nô, áp-phích, băng-rôn tuyên truyền như một lời khẳng định quyết tâm xây dựng thành phố Bắc Ninh thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Tại phường Bắc Giang, trung tâm của tỉnh những ngày này từ những con đường vốn quen thuộc, diện mạo đô thị đang trở nên rực rỡ hơn. Sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc hòa cùng màu xanh của cây cối, những tuyến đường hoa và các cụm tuyên truyền tạo nên không khí vừa trang trọng, vừa phấn khởi.

Ông Ngô Thành Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang cho biết, dịp này phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền trực quan, phường tổ chức cắm 2.500 cờ hồng kỳ trên các cầu vượt, hai bên đường cao tốc địa phận phường Bắc Giang, hàng rào khu vực trụ sở các cơ quan, khu vực trung tâm phường; đặt 26 mâm cờ tại các khu vực Quảng trường 3/2, Đền Xương Giang, Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tỉnh… Phường cũng tuyên truyền mới hơn 1.300 pano tại các tuyến đường.

Phường triển khai 100% trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp treo cờ, khẩu hiệu chào mừng; tuyên truyền, vận động 100% hộ dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng từ ngày 3/9/2026 đến hết ngày 15/10/2026; tổ chức lực lượng bóc, xóa quảng cáo rao vặt trên các tuyến phố thuộc địa bàn tổ dân phố quản lý. Qua đó, phường tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ông Trịnh Anh Tuấn, phường Bắc Giang chia sẻ, những ngày này, đường phố rực rỡ cờ hoa, nhà nhà treo cờ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước ngày Bắc Ninh trở thành thành phố.

Diện mạo đường phố xã Gia Bình được chỉnh trang, trang hoàng trước ngày lên phường và trở thành một phần của thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Gia đình ông Tuấn cũng treo cờ từ sớm để cùng bà con chào đón dấu mốc quan trọng của quê hương. Đây không chỉ là một dấu mốc hành chính mà còn là sự ghi nhận chặng đường phát triển của quê hương Kinh Bắc. Ông Tuấn mong thành phố mới ngày càng phát triển, đồng thời giữ gìn được nét đẹp và những tinh hoa văn hóa đặc sắc của xứ Kinh Bắc.

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Bắc Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, năng động. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra không gian và cơ hội phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, xanh và đáng sống.

Trong những ngày này, mỗi lá cờ được treo lên, mỗi tuyến phố được làm sạch, mỗi bồn hoa được chăm sóc đều góp thêm một nét đẹp cho Bắc Ninh trước ngày hội lớn.

Hòa chung với không khí đó, phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh hoạt động “Chủ nhật xanh,” các cấp hội phụ nữ cùng nhau xuống đường dọn vệ sinh, chăm sóc đường hoa, góp những việc làm nhỏ bé làm nên diện mạo đô thị sạch đẹp, văn minh.

Sáng Chủ nhật, thay vì nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, hội viên phụ nữ ở phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lại cùng nhau xuống đường thực hiện “Chủ nhật xanh”. Người quét dọn đường làng, người thu gom rác, người chăm sóc những tuyến đường hoa.

Chị Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thuận Thành cho biết, khi trở thành thành phố, bộ mặt đô thị cũng thay đổi; trong đó, tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp rất quan trọng. Những việc làm vốn quen thuộc, nhưng trong những ngày đặc biệt này, mỗi người đều cảm nhận đó là cách mình góp một phần nhỏ bé làm đẹp quê hương, chào đón thành phố Bắc Ninh trong diện mạo mới.

Lan tỏa niềm tự hào về quê hương

Không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, việc chỉnh trang còn góp phần tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng Bắc Ninh ngày càng hiện đại, văn minh.

Cùng với trang trí trực quan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn về các hoạt động tuyên truyền chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện thành lập thành phố Bắc Ninh; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố niềm tin, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.

Tỉnh tập trung tuyên truyền đậm nét Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh cùng các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và các hoạt động chào mừng.

Đường phố tại phường Tân Tiến được trang hoàng cờ hoa, pano chào mừng thời điểm tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Các hoạt động tuyên truyền cũng được thể hiện đa dạng thông qua hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; lồng ghép trong các hội nghị, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Từ đó, mỗi người dân tại Bắc Ninh, cán bộ, công chức, viên chức lại có một cách thể hiện tình cảm, lan tỏa niềm tự hào riêng. Tại xã Yên Thế, các cán bộ cùng nhau thay ảnh đại diện avatar trên nền tảng xã hội. Mỗi người một chiếc điện thoại, một thao tác nhỏ nhưng cùng chung tình cảm lớn dành cho quê hương. Và đó cũng là cách những người con Bắc Ninh gửi niềm vui của mình tới bạn bè, đồng nghiệp trên mọi miền Tổ quốc, để cùng chia sẻ, tự hào về một Bắc Ninh đang bước vào chặng đường phát triển mới.

Chị Lê Phương Thảo, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, việc thay ảnh đại diện (avatar) là một thao tác đơn giản nhưng cũng là cách để giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp ở các tỉnh, thành về những thành tựu của quê hương khi Bắc Ninh trở thành thành phố. Đây cũng là dấu mốc được mỗi người dân Bắc Ninh mong chờ và là niềm vui mà mỗi người đều muốn chia sẻ với mọi người.

Cùng chung niềm tự hào đó, ông Phùng Đức Chân, phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh, đảng viên 62 năm tuổi Đảng cho biết đã trải qua những bước thăng trầm của đất nước, qua các cuộc chiến tranh đấu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước, xây dựng và phát triển xã hội chủ nghĩa, quá trình đổi mới đất nước…

Tuy nhiên, ông Phùng Đức Chân chia sẻ chưa bao giờ cụ thấy bộ mặt quê hương được thay đổi tích cực nhiều như vậy. Chỉ trong 40 năm đổi mới, Bắc Ninh từ địa phương được ví như “thị xã đèn dầu,” đến nay đã trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước. Đặc biệt, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện với nhiều chính sách an sinh xã hội đi đầu cả nước.

Đến nay, được sống trong thời điểm Bắc Ninh chuyển mình trở thành thành phố, người dân như cụ rất háo hức. Từ trung tâm phường đến các khu phố liên tục phát loa truyền thanh tuyên truyền ý nghĩa của việc trở thành thành phố với những thành tựu của tỉnh rất đáng tự hào.

Tại các tổ dân phố, mỗi nhà đều thể hiện niềm tự hào bằng những việc làm thiết thực như treo cờ Tổ quốc, nhà nhà phấn đấu phát triển kinh tế góp sức đưa quê hương giàu mạnh; các gia đình, dòng họ đẩy mạnh phong trào khuyến học, động viên con cháu học hành đỗ đạt…

Trở thành thành phố không phải là đích đến, mà là “điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới.” Toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đang chờ đón thời khắc lịch sử với niềm tin, niềm tự hào và kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới.

Từ những tuyến phố được chỉnh trang, những lá cờ được treo lên đến những việc làm bình dị của mỗi người dân, tất cả đang cùng tạo nên khí thế mới cho thành phố Bắc Ninh./.

Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng được tổ chức vào ngày 19/9.