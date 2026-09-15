Bàn giao hiện vật doanh trại Reasoner cho Hoa Kỳ

Ngày 15/9, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao tấm biển tên và chòi canh gác của doanh trại Reasoner (trước đây) cho phía Hoa Kỳ, trên tinh thần thiện chí, nhân đạo, góp phần thúc đẩy hòa giải, hàn gắn và tăng cường quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tham dự lễ bàn giao có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Cựu chiến binh cùng các cơ quan liên quan.

Phía Hoa Kỳ có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks, cùng cán bộ Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu phát biểu tại lễ bàn giao. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết tấm biển tên “Camp Reasoner” và chòi canh gác là những hiện vật của Tiểu đoàn Trinh sát số 1 thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trước đây tại Đà Nẵng.

Hiện vật trước khi bàn giao được lưu giữ khu Đà Sơn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở đề nghị của phía Hoa Kỳ, trong đó có nguyện vọng của một số cựu chiến binh, Việt Nam bàn giao các hiện vật trên cho Hoa Kỳ trên tinh thần thiện chí và nhân đạo, nhằm phục vụ mục đích trưng bày, tưởng niệm và tôn vinh giá trị hòa bình, hàn gắn và hòa giải giữa hai nước.

Hình ảnh tấm biển tên và chòi canh gác của doanh trại Reasoner (trước đây) của Hoa Kỳ được bàn giao. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển ngày càng tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt, góp phần xây dựng lòng tin và thúc đẩy hàn gắn, hòa giải giữa hai nước.

Những năm qua, hai bên đã tích cực phối hợp trong khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, tìm kiếm người mất tích; đặc biệt gần đây là Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu chia sẻ thành phố mong muốn những hiện vật được bàn giao sẽ được phía Hoa Kỳ gìn giữ, trưng bày và giới thiệu phù hợp, để không chỉ lưu giữ ký ức của những người đã từng trải qua mà còn truyền tải đến thế hệ trẻ của hai nước về một minh chứng cho khả năng vượt qua quá khứ, hàn gắn chia rẽ, xây dựng lòng tin và biến những ký ức đã qua thành động lực cho hợp tác và hòa bình, cùng nhau hướng tới tương lai.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại lễ bàn giao. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tại lễ bàn giao, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks gửi lời cảm ơn đến nhà chức trách và cơ quan Việt Nam vì đã ghi nhận tầm quan trọng của những hiện vật này đối với Hoa Kỳ và thực hiện thành công việc chuyển giao các hiện vật.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks tự hào về mối quan hệ đối tác vững mạnh với thành phố Đà Nẵng và sự kiện hôm nay là một minh chứng thêm cho chiều sâu của sự hợp tác giữa hai nước. Tại lễ bàn giao đại diện thành phố Đà Nẵng và đại diện phía Hoa Kỳ đã ký kết bàn giao các hiện vật.

Trong những năm qua, hai bên đã phối hợp trong nhiều hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh như xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm quân nhân mất tích.

Các hoạt động này được hai bên coi là nền tảng quan trọng góp phần tăng cường lòng tin và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ./.

Tổ chức trọng thể lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 173 Việt Nam đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ một hòm đựng hài cốt, là kết quả của nỗ lực tìm kiếm chung mới đây của hoạt động khai quật hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ tại xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị).