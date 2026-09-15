Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi chuyên đề về xây dựng Đảng với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 15/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tiến sỹ Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu và trao đổi chuyên đề: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh,” đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới” với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Xây dựng Đảng có 4 nội dung cơ bản, gồm: Xây dựng Đảng về Chính trị; về tư tưởng; về đạo đức; và xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ.

Tại Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu một số vấn đề, các học viên trao đổi, thảo luận về: Những nội dung mới, nổi bật về công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua; những vấn đề cần thiết, cấp bách trong xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Đảng ta đang thực hiện quyết liệt nhiều nghị quyết, nhiệm vụ chiến lược, quan trọng (Nghị quyết Đại hội XIV, các Nghị quyết chiến lược, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, trong thực hiện 4 bước chuyển chiến lược).

Trao đổi một số nội dung cơ bản về xây dựng Đảng, đồng chí cho biết các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ đều hết sức quan trọng, có nội hàm xác định và những nhiệm vụ cụ thể. Tất cả là một thể thống nhất chặt chẽ, góp phần quyết định làm nên sức mạnh và sự thành công của Đảng trong lãnh đạo các cuộc cách mạng.

Đảng ta đã xác định: “Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thường xuyên của Đảng.” Từ khi ra đời đến nay, Đảng đã ban hành rất nhiều nghị quyết, quy chế, quy định, kết luận chuyên đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Toàn Đảng và cả hệ thống chính trị đang tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, mô hình phát triển đất nước đã được xác định, chúng ta đang thực hiện 4 bước chuyển chiến lược rất quan trọng, gồm: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực; Về kinh tế-xã hội, chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người; Về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú truyền đạt chuyên đề bồi dưỡng kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cũng tại Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, đồng chí Trần Cẩm Tú gợi mở từ thực tiễn công tác tại các cơ quan, địa phương, đơn vị, các học viên cho biết về những khó khăn, băn khoăn, trăn trở, đồng thời nêu các kiến nghị, đề xuất để cùng nghiên cứu, trao đổi.

Đồng chí nêu rõ vừa qua, các Nghị quyết, quyết sách được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng từ cải cách tổ chức bộ máy sang nâng cao năng lực quản trị, năng lực vận hành của Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ 4 bước chuyển chiến lược và các nội dung được đề cập, từ đó các học viên áp dụng theo tình hình thực tiễn tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu bật phương hướng công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; về 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.

Đó là nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối phù hợp với quy luật khách quan, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng trên mọi lĩnh vực; kế thừa, bổ sung, phát triển Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, vai trò nêu gương, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú truyền đạt chuyên đề bồi dưỡng kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung cho 3 giải pháp đột phá. Cụ thể, về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân; triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng...

Theo Thường trực Ban Bí thư, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, "là đạo đức, là văn minh" thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Đây là vấn đề có tính chiến lược, then chốt, căn bản, cốt lõi, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ, sự phát triển của đất nước, do vậy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và có sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, hành động quyết liệt vì nước, vì dân của những người đứng đầu, của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, "là đạo đức, là văn minh," đủ sức đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới,” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 14-19/9 với sự tham dự của 95 học viên./.

Thường trực Ban Bí thư truyền đạt chuyên đề về xây dựng Đảng đối với các Ủy viên Trung ương Đảng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú truyền đạt Chuyên đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “Là đạo đức, là văn minh", đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong Kỷ nguyên phát triển mới”.

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