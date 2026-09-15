Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp hai nước 50 năm qua.

Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Cùng dự Lễ đón có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tham dự lễ đón có các đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Việt Nam.

Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia ở Đông Nam Á, có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đến nay quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và hiện có 813 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam. Các nhà đầu tư Thái Lan chủ yếu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa; kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ. Việt Nam có 23 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, các dự án chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công nghệ chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh kinh tế, hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua./.