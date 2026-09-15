Phú Thọ hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ giai đoạn 1 sớm 11 tháng

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu ở 4.694 phần mộ liệt sỹ tại 128 nghĩa trang, đạt 100% kế hoạch giai đoạn 1, sớm 11 tháng so với mục tiêu đề ra, tạo cơ sở để Phú Thọ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Chiến dịch, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Đại tá Trần Ngọc Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ nêu rõ đây là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở với sự tham gia của lực lượng quân sự, công an, các tổ chức, đoàn thể, cựu chiến binh, người cao tuổi, nhân chứng lịch sử, nhân dân và thân nhân liệt sỹ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn khó khăn do nhiều nghĩa trang liệt sỹ đã được di chuyển, tôn tạo nhiều lần; một số phần mộ xây dựng liền nhau, nên việc khai quật lấy mẫu có thể ảnh hưởng đến các mộ xung quanh và cảnh quan nghĩa trang.

Số thân nhân liệt sỹ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm đối chứng không còn nhiều, thậm chí có trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân để lấy mẫu nên rất khó khi xác định danh tính bằng phương pháp ADN.

Việc số hóa dữ liệu tại một số nghĩa trang cũng bị ảnh hưởng do sóng điện thoại, internet không ổn định; một số lực lượng phải sử dụng thiết bị cá nhân và có trường hợp phải thực hiện số hóa lại nhiều lần...

Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, lâu dài, cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Các chiến sỹ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Tỉnh tập trung tìm kiếm, quy tập tại những khu vực có thông tin chính xác; tiếp tục thu thập, khảo sát, xác minh thông tin, kết luận địa bàn, lập và cập nhật bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tăng cường vận động nhân dân và thân nhân liệt sỹ cung cấp thông tin.

Các cơ quan chức năng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giám định ADN đối với số mẫu đã bàn giao, góp phần sớm xác định danh tính liệt sỹ; duy trì kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, bảo đảm kinh phí, phương tiện, trang thiết bị và chế độ, chính sách cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Phú Thọ hiện có hơn 38.600 liệt sỹ trong đó trên 28.900 mộ liệt sỹ đang an táng tại 292 nghĩa trang và 2 đài tưởng niệm.

Trước khi triển khai Chiến dịch, qua khảo sát, tỉnh xác định 5.050 mộ liệt sỹ tại 133 nghĩa trang thuộc 69 xã, phường cần lấy mẫu để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính.

Ở giai đoạn 1, tỉnh tiến hành thực hiện ở 4.694 mộ chưa xác định thông tin tại 128 nghĩa trang; giai đoạn 2 gồm 356 mộ thiếu một phần thông tin tại 40 nghĩa trang. Đến ngày 29/8, lực lượng chức năng đã hoàn thành lấy mẫu toàn bộ số phần mộ thuộc giai đoạn 1.

Trong 4.694 phần mộ được triển khai, lực lượng chức năng lấy được 3.999 mẫu; 695 mộ không lấy được mẫu. Tỉnh đã tổ chức 8 đợt bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội tổng cộng hơn 4.000 mẫu, trong đó có 3 mẫu hài cốt liệt sỹ từ các mộ quy tập mới.

Công tác khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Công tác lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và bàn giao được thực hiện theo quy trình, quy định, gắn với quản lý hồ sơ và số hóa dữ liệu. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ giám định ADN, đối chiếu thông tin, từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục được triển khai. Từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/8, tỉnh đã quy tập, truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sỹ, gồm 3 hài cốt có danh tính và 3 hài cốt chưa xác định được danh tính.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh, thành lập các tổ công tác, đội lấy mẫu và lực lượng tìm kiếm, quy tập. Toàn tỉnh thành lập 7 đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, 1 đội tìm kiếm, quy tập và 1 tổ khảo sát cấp tỉnh.

Ở cấp xã, 148 tổ khảo sát được thành lập, với thành phần gồm lực lượng quân sự, công an, văn hóa-xã hội, cựu chiến binh, cán bộ thôn, tổ dân phố và nhân chứng lịch sử khi có.

Các lực lượng tham gia được tập huấn về quy trình lấy mẫu, tổng hợp và số hóa dữ liệu hài cốt liệt sỹ. Trước khi triển khai đồng bộ, tỉnh tổ chức lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Phù Ninh để rút kinh nghiệm, sau đó triển khai trên phạm vi toàn tỉnh./.

Phú Thọ hoàn thành bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sỹ đợt 1 phục vụ giám định ADN Sau gần 5 tháng triển khai, từ ngày 2/4 đến hết ngày 31/8, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu 4.694 phần mộ liệt sỹ chưa có thông tin tại 128 nghĩa trang thuộc 69 xã, phường, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.