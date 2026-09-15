Đồng Nai tổ chức cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ về quê an táng

Ngày 15/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ thành phố Đồng Nai phối hợp với Sở Nội vụ thành phố, Hội Cựu chiến binh và thân nhân gia đình tổ chức lễ cất bốc, truy điệu và tiễn đưa 2 hài cốt liệt sỹ về quê an táng.

Liệt sỹ Trần Hữu Quân, sinh ngày 7/11/1958, quê quán xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là xã Vũ Bản, tỉnh Ninh Bình), quê hương giàu truyền thống cách mạng.

Tháng 6/1977, thanh niên Trần Hữu Quân tình nguyện nhập ngũ tại đơn vị Bộ Tham mưu Quân đoàn 3, với cấp bậc Hạ sỹ, chức vụ Công vụ Tư lệnh Quân đoàn 3.

Ngày 16/3/1979, người chiến sỹ cách mạng trên đường thực hiện nhiệm vụ cùng Tư lệnh Quân đoàn 3 tại tỉnh Battambang (Campuchia) đã bị quân địch phục kích. Ngày 17/3/1979 anh đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Sau khi hy sinh, liệt sỹ Trần Hữu Quân được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, được đồng đội và đơn vị quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đồng Nai.

Gần 50 năm, liệt sỹ Trần Hữu Quân được Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đồng Nai chăm sóc, hương khói, nhất là vào các dịp lễ, kỷ niệm, ngày Thương binh-liệt sỹ hàng năm.

Ông Trần Hữu Sự, em trai liệt sỹ Trần Hữu Quân, xúc động cho biết sau gần 50 năm hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đến nay, gia đình chính thức được đón và đưa người anh trai trở về với gia đình, quê hương. Hiện nay, mẹ của liệt sỹ Trần Hữu Quân đã 103 tuổi, vẫn từng ngày, từng giờ mong ngóng con trai trở về.

Ông Trần Hữu Sự bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đặc biệt cảm ơn chính quyền, các cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai đã chăm lo, hương khói cho phần mộ liệt sỹ trong gần 50 năm qua, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để gia đình hoàn tất các thủ tục, đưa hài cốt liệt sỹ về quê hương Vũ Bản, tỉnh Ninh Bình, đoàn tụ cùng gia đình.

Cùng ngày, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ thành phố Đồng Nai phối hợp với Sở Nội vụ thành phố, Hội Cựu chiến binh và thân nhân gia đình tổ chức lễ cất bốc, truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đình Dật về quê hương Bắc Ninh.

Liệt sỹ Nguyễn Đình Dật sinh năm 1957, quê quán Niềm Xá, Bắc Ninh, Hà Bắc (nay là phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh), trên quê hương giàu truyền thống cách mạng.

Ngày 18/2/1975, anh lên đường nhập ngũ và tham gia công tác, chiến đấu tại đơn vị Đại đội 3/Tiểu đoàn 17/Quân đoàn 3 với cấp bậc Binh nhất, chức vụ chiến sỹ. Ngày 22/4/1975, anh đã anh dũng hy sinh. Sau khi hy sinh, liệt sỹ Nguyễn Đình Dật được đồng đội và đơn vị quy tập đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Đồng Nai và được chăm sóc phần mộ, thăm viếng thường niên.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đại biểu dâng hương và thực hiện các thủ tục tiễn đưa hài cốt liệt sỹ Trần Hữu Quân và liệt sỹ Nguyễn Đình Dật về quê hương theo nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sỹ.

Theo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ thành phố Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội đã phối hợp với Sở Nội vụ thành phố, Hội Cựu chiến binh và thân nhân các gia đình tổ chức cất bốc, truy điệu, tiễn đưa 10 hài cốt liệt sỹ trở về quê hương.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và gia đình liệt sỹ./.

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