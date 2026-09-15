Sẽ điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng thực hành, trải nghiệm

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết đang dự thảo kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm; tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 3/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ban hành nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của ngành giáo dục, trong đó có nội dung: “sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa đáp ứng các yêu cầu mới.”

Thông tin này đã lập tức thu hút sự quan tâm của công luận, đặc biệt trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới sau nhiều năm triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc, tranh luận, nhất là việc dạy các môn tích hợp Lịch sử-Địa lý, Khoa học Tự nhiên ở bậc trung học cơ sở, học chọn môn ở bậc trung học phổ thông, việc dạy các môn Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục địa phương…

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ thực tiễn; tiếp nhận ý kiến của chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cơ quan báo chí đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát những nội dung, ngữ liệu trong sách giáo khoa được phản ánh là chưa phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định quan điểm lắng nghe, cầu thị nhưng phải khoa học, thận trọng và có trách nhiệm. Mọi nội dung được xem xét điều chỉnh phải được đánh giá trên cơ sở khoa học, chuyên môn, quy định của pháp luật và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm tính chuẩn mực, giáo dục, kế thừa và ổn định.

Đối với những nội dung được xác định qua rà soát là chưa phù hợp, Bộ sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xử lý theo đúng quy trình và thẩm quyền.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc rà soát, điều chỉnh được thực hiện tổng thể, có lộ trình, bảo đảm chất lượng giáo dục, không làm gián đoạn hoặc gây xáo trộn không cần thiết đối với hoạt động dạy và học./.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Tháo gỡ ngay khó khăn trong cung ứng sách giáo khoa Vấn đề quản lý, cung ứng sách giáo khoa phải được quản lý như với mặt hàng thiết yếu, đặc thù, không đặt nặng yếu tố lợi nhuận, quan trọng nhất là cung cấp kịp thời với giá cả do nhà nước quản lý.

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