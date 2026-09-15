Đồng Tháp tái khởi động xây dựng Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú hơn 500 tỷ đồng

Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú-Lotus Garden trên địa bàn phường Mỹ Trà (tỉnh Đồng Tháp) tạm dừng thi công sau gần 2 năm.

Gần đây, dự án này tái khởi động xây dựng trở lại và đang thúc tiến độ; có hơn 250 căn hộ thuộc dự án được ngành chức năng thông báo đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua.

Tái khởi động dự án

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại công trường Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú, sau những ngày mưa, tranh thủ thời tiết khô ráo của ngày nắng, nhiều thiết bị máy móc và hàng chục công nhân, kỹ sư tập trung xây dựng khối chung cư A1 của dự án.

Ông Huỳnh Thiên Lộc, Giám sát thi công Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú, cho biết đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư tập kết tại công trình; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để xử lý nhanh các công việc.

Hiện nay, đang thi công đến tầng thứ 6 của khối chung cư A1, dự kiến trong tuần tới sẽ đổ bê tông tầng 6 và tiếp tục xây dựng các tầng phía dưới. Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần thô, song song với đó là xây dựng hoàn thiện các căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú được khởi công xây dựng vào tháng 11/2023. Theo kế hoạch, khối chung cư A1 sẽ xây dựng hoàn thành, bàn giao vào quý 4 năm 2024; khối chung cư A2 sẽ bàn giao vào quý 2 năm 2025. Tuy nhiên, sau khi khởi công, xây dựng một số hạng mục của khối chung cư A1 và nhà phố thương mại, dự án tạm dừng thi công suốt gần 2 năm qua; gần đây, dự án tái khởi động xây dựng trở lại.

Theo ông Hoàng Quốc Tiệp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác xây dựng vận tải Phương Nam, tiến độ thực tế của dự án có chậm so với kế hoạch ban đầu do thủ tục pháp lý có nhiều thay đổi. Với đặc thù là dự án nhà ở xã hội, chủ đầu tư xác định việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi của người mua nhà là yêu cầu rất quan trọng.

Khối chung cư A1 với 252 căn hộ đang triển khai thi công. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Sau khi rà soát toàn bộ hiện trạng công trường, năng lực tài chính, nguồn nhân lực, kế hoạch huy động thiết bị và khả năng cung ứng vật tư, công ty đã triển khai thi công trở lại khối chung cư A1 và nhà phố thương mại; kế hoạch hoàn thành phần kết cấu công trình vào tháng 2/2027.

Dự kiến cuối tháng 3/2027, hoàn thành toàn bộ hạng mục khối chung cư A1, bao gồm phần hoàn thiện và các công việc liên quan.

Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú có vốn đầu tư trên 529 tỷ đồng do Công ty cổ phần Khai thác xây dựng vận tải Phương Nam làm chủ đầu tư. Dự án này sử dụng diện tích đất gần 1,2 ha, quy mô xây dựng gồm 2 khối chung cư A1 và A2 cao 16 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 46.000 m2 và bố trí 504 căn hộ.

Cùng với đó, dự án có dãy nhà liền kề với 14 căn nhà phố thương mại, quy mô 4 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 6.000 m2. Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục công trình đầu tư xây dựng, gồm: hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp-thoát nước ngoài nhà, hệ thống cấp điện ngoài nhà, chiếu sáng công cộng, hệ thống thông tin liên lạc và khu xử lý nước thải.

Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú được kỳ vọng sẽ cung cấp những căn nhà ở với giá thành phù hợp, từng bước đáp ứng nhu cầu bức thiết về nhà ở cho người dân, nhất là ở khu vực đô thị. Nhà ở xã hội được sự hỗ trợ về chính sách của Nhà nước nên đối tượng mua nhà ở xã hội phải có điều kiện theo quy định.

Khi khách hàng thực hiện đăng ký và tìm hiểu căn hộ, chủ đầu tư sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về diện tích, vị trí, giá trị căn hộ, phương thức thanh toán và có ngân hàng hỗ trợ vốn vay.

Đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thế Hồng Trung, qua rà soát và phối hợp khảo sát thực tế dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản gửi chủ đầu tư dự án để thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú (khối chung cư A1).

Cụ thể, khối chung cư A1, có 252 căn hộ, diện tích sử dụng mỗi căn từ 50,14 m2 đến 56,9 m2. Các căn nhà ở hình thành trong tương lai tại khối chung cư A1 đã đáp ứng các điều kiện để được bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và khoản 2 Điều 8 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Công nhân xây dựng phần tường của Khối chung cư A1 thuộc Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Liên quan đến việc bán nhà ở hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc thanh toán trong mua bán, bảo lãnh và bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo đúng quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Chủ đầu tư cần triển khai thi công công trình đảm bảo theo tiến độ dự án được phê duyệt; trong quá trình thi công có phát sinh hư hỏng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (nếu có), chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo chất lượng theo quy định; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản hiện hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Ông Hoàng Quốc Tiệp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác xây dựng vận tải Phương Nam cho biết, hiện nay, công ty đang tập trung các nguồn lực để tiếp tục đẩy nhanh triển khai dự án, trong đó ưu tiên khối chung cư A1 gồm 252 căn hộ.

Điều quan trọng khối chung cư A1 đã đáp ứng các điều kiện để được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định. Đây là cột mốc quan trọng, tạo cơ sở để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai các thủ tục bán, cho thuê mua nhà ở xã hội đến đúng đối tượng có nhu cầu.

Nhiều tầng của Khối chung cư A1 được hoàn thành xây dựng thô và đáp ứng các điều kiện để được bán, cho thuê mua theo quy định. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Để công trình khối chung cư A1 bảo đảm tiến độ và bàn giao nhà cho khách hàng theo hợp đồng, chủ đầu tư ưu tiên nguồn lực tài chính cho việc thi công khối nhà này và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật có liên quan; phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn và giám sát xây dựng kế hoạch thi công cụ thể cho từng giai đoạn; đồng thời tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công phù hợp để rút ngắn thời gian thực hiện.

Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiến độ phải luôn đi đôi với kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Gần đây, có dịp đi ngang qua dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú, ông Bùi Ngọc Phú ngụ phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, nhận thấy dự án đang được thi công. Khi biết thông tin các căn hộ trong khối chung cư A1 của dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú đủ điều kiện bán và cho thuê mua, ông Phú đến tìm hiểu, mua một căn hộ để cho con ở.

Ông Bùi Ngọc Phú chia sẻ, ông mong muốn chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng đảm bảo chất lượng và tiến độ để gia đình sớm nhận được căn hộ đúng như hợp đồng.

Việc Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú tái khởi động và bước đầu, có hơn 250 căn hộ được ngành chức năng thông báo đủ điều kiện mở bán cũng như cho thuê mua giúp nhiều người dân, nhất là ở khu vực đô thị có nơi ở ổn định; góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Trung ương giao là 12.200 căn hộ; trong đó, năm 2026 phấn đấu hoàn thành 2.000 căn; các năm 2027 và 2028 mỗi năm 2.500 căn; năm 2029 và 2030 mỗi năm 2.600 căn./.

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