Đưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Ngày 15/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, do có nhu cầu vay tiền, một người đàn ông ở phường Thốt Nốt tìm kiếm thông tin hỗ trợ trên mạng xã hội và liên hệ với một đối tượng tự giới thiệu có thể hỗ trợ làm thủ tục cho vay. Sau đó, đối tượng hẹn người vay đến một địa điểm trên địa bàn phường Thốt Nốt để làm thủ tục.

Qua xác minh, Công an phường Thốt Nốt xác định người thực hiện hành vi trên là Lâm Phú Nhựt.

Trong quá trình thực hiện thủ tục, Nhựt yêu cầu người vay cung cấp căn cước và sử dụng điện thoại của người vay để thực hiện các thao tác liên quan. Sau khi hoàn tất thủ tục trên ứng dụng vay tiền, khoản vay 40 triệu đồng được phê duyệt.

Khi khoản tiền được giải ngân, Nhựt nói hạn mức vay không phù hợp nên không tiếp tục thực hiện khoản vay. Sau đó, số tiền vay được chuyển sang tài khoản khác mà người vay không biết, không kiểm soát được.

Sau đó, Nhựt tiếp tục chiếm đoạt tiền của vợ người đàn ông trên với tổng số tiền 34,5 triệu đồng. Tổng số tiền liên quan đến hai vụ việc là 74,5 triệu đồng.

Theo cơ quan Công an, việc để người khác sử dụng thông tin cá nhân, điện thoại hoặc thực hiện các thao tác liên quan đến hồ sơ vay gây mất an toàn về tài sản và thông tin cá nhân.

Để chủ động phòng ngừa, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền cần lựa chọn ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính được phép hoạt động; chủ động liên hệ qua các kênh thông tin chính thức và tìm hiểu kỹ điều kiện, quy trình vay.

Người dân không giao căn cước, điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mạng xã hội cho người khác sử dụng khi chưa xác minh rõ mục đích. Khi được hỗ trợ làm hồ sơ vay, cần trực tiếp kiểm tra thông tin khoản vay, số tiền giải ngân, tài khoản nhận tiền và các giao dịch phát sinh.

Đặc biệt, người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác thực và các thông tin bảo mật; không để người khác tự tạo hoặc quản lý tài khoản nhận tiền vay mà mình không kiểm soát.

Trước khi xác nhận hồ sơ hoặc thực hiện giao dịch, người dân cần đọc kỹ nội dung và chỉ thực hiện khi đã hiểu rõ.

Khi phát hiện khoản vay, giao dịch hoặc biến động tài khoản bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, đơn vị cho vay để được hỗ trợ; đồng thời lưu giữ thông tin liên quan và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định./.

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