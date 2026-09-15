22 thanh niên Việt Nam tham dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản 2027

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa công bố đội hình đoàn Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản (SSEAYP) 2027 với 22 thành viên.

Để được chọn vào đội hình, các cá nhân đã trải qua các vòng tuyển chọn gắt gao trên phạm vi toàn quốc. Mỗi cá nhân đến từ những tỉnh thành khác nhau, với nhiều lĩnh vực và ngành nghề như y dược, luật, kinh tế, ngoại giao, công nghệ thông tin, giáo dục, nghệ thuật…

Mỗi thành viên mang theo những câu chuyện, trải nghiệm và cá tính riêng nhưng cùng hướng về một hành trình chung - hành trình khám phá, kết nối và trưởng thành. Các đại biểu không chỉ mang theo vinh dự cá nhân mà còn mang theo niềm tự hào dân tộc, đóng vai trò đại diện cho hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, có trí tuệ và khả năng hội nhập sâu rộng, sẵn sàng đối thoại, kết nối và lan tỏa giá trị Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo Trung ương Đoàn, năm 2027 đánh dấu cột mốc lịch sử, kỷ niệm 50 năm Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản - một trong những hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế tiêu biểu của khu vực.

Trong nửa thế kỷ qua, những chuyến tàu không chỉ vượt qua hàng vạn hải lý mà còn là nơi phát triển và bồi dưỡng những thanh niên ưu tú, chắp cánh cho hàng ngàn tình bạn quốc tế, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Nhật Bản và các nước ASEAN.

Các thanh niên tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 49. (Ảnh: Vietnam+)

Hành trình lần thứ 50 kéo dài 34 ngày, từ 3/1/2027 đến 5/2/2027, đi qua 4 quốc gia: Nhật Bản, Philippines, Malaysia và Campuchia với nhiều hoạt động đặc biệt kỷ niệm cột mốc 50 năm của chương trình.

Đặc biệt hơn, năm nay đánh dấu cột mốc 30 năm Việt Nam trở thành thành viên của chương trình này. Tại hải trình SSEAYP 2027, đoàn đại biểu lựa chọn chủ đề "Hò dô Việt Nam."

Chia sẻ về chủ đề này, ban tổ chức cho hay "hò" là tiếng mở lời, để Việt Nam kể cho bạn bè năm châu nghe câu chuyện của mình - về văn hóa, con người, những giá trị đã gìn giữ qua bao thế hệ, và khát vọng của những người trẻ hôm nay. "Dô" là tiếng bắt nhịp, để hành trình ấy không đi một mình, mà cùng hàng trăm đại biểu quốc tế trao đổi, học hỏi và dựng xây những điều tử tế cho cộng đồng chung.

Khi tiếng “hò dô” cùng vang lên trên một con tàu, điều đọng lại sẽ là hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, trẻ trung, không ngừng học hỏi, sáng tạo và dấn thân, cởi mở và luôn sẵn sàng bước ra thế giới, góp phần đưa một Việt Nam bền vững, tự chủ và thịnh vượng tiến ra biển lớn.

Đại diện đoàn đại biểu Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 49 trao đổi quà lưu niệm với đại diện Văn phòng Nội các Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Trung ương Đoàn cho biết đoàn đại biểu Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị toàn diện và trau dồi kỹ lưỡng cho chuỗi hoạt động đối ngoại trọng điểm trên hành trình SSEAYP.

Chương trình năm nay bao gồm các hoạt động chào xã giao lãnh đạo cấp cao các nước, giao lưu học tập với các tổ chức địa phương và giới trẻ tại từng điểm đến cùng các cuộc thảo luận chuyên sâu dựa trên kế hoạch triển khai “Tuyên bố Tầm nhìn về Quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản: Đối tác Tin cậy” được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản năm 2023.

Các chủ đề thảo luận chính tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược của khu vực, bao gồm du lịch bền vững; giáo dục chất lượng; thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế; môi trường toàn cầu và biến đổi khí hậu; giảm thiểu rủi ro và phục hồi từ thảm họa; sức khỏe và chăm sóc y tế; xã hội số và trí tuệ nhân tạo; phúc lợi và bao trùm xã hội.

Song song với công tác chuẩn bị chuyên môn, đoàn cũng đang ráo riết chuẩn bị cho đêm biểu diễn nghệ thuật quốc gia. Đêm diễn là sự kết tinh giữa chiều sâu lịch sử cùng vẻ đẹp văn hóa truyền thống của đất nước và con người Việt Nam. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong buổi ra mắt chính thức của đoàn, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2026./.

Danh sách 22 thành viên Việt Nam tham dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2027 như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NGHỀ NGHIỆP, ĐƠN VỊ

NAM

NỮ

1

Nguyễn Hoàng An (National Leader)

1993

Branding & Marketing manager (Sun Life Việt Nam) - Giảng viên thỉnh giảng Đại học HUTECH

2

Mai Kim Tuyền (OBSC)

1988

Giảng viên, Phòng Hợp tác Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn

3

Trần Hải Anh (Youth Leader)

2004

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội

4

Ngô Quang Khải (Assistant Youth Leader)

1998

Giáo viên/ Giảng viên môn Tiếng Anh, Trường Phổ Thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

5

Đinh Sơn Hoàng

2000

Dược sỹ, trợ giảng Trường Dược Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

6

Nguyễn Phạm Trung Kiên

2004

Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

7

Chu Mỹ Duyên

1999

Nghệ sỹ Opera, giáo viên âm nhạc tự do

8

Trần Nguyễn Xuân Nhi

2006

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

9

Nguyễn Đăng Đạt

2004

Sinh viên trường Đại học VinUni

10

Hoàng Thu Trang

2004

Sinh viên Học viện Ngoại giao

11

Trương Ngọc Ánh

2003

Nhà sáng tạo nội dung Công ty Cổ phần dịch vụ quảng cáo và truyền thông Schannel

12

Nguyễn Huy Anh

1996

Luật gia Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

13

Nguyễn Thủy Tiên

2005

Sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ, đại học Đà Nẵng

14

Phan Ngọc Khải

2003

Chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, Tòa án nhân dân tối cao

15

Đào Minh Anh

2005

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

16

Nguyễn Mạnh Hoàng

2005

Sinh viên Học viện Tài chính

17

Bùi Thị Hà Phương

1996

Chuyên viên Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương

18

Nguyễn Thị Khánh Chi

2004

Thực tập sinh Dentsu Sports Vietnam

19

Nguyễn Thu Thảo

2004

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

20

Phùng Ngọc Hân

2007

Sinh viên Queensland University of Technology (QUT), Australia

21

Trịnh Hồ Tâm Như

2005

Sinh viên Học viện Ngoại giao

22

Nguyễn Đình Minh Nhật

2005

Sinh viên Trường Đại học VinUni



Đoàn Việt Nam lên đường cùng Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản Ngày 26/1, Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 49 khởi hành từ Tokyo, với sự tham gia của đoàn Việt Nam gồm 16 đại biểu, bắt đầu hành trình giao lưu hữu nghị đến một số nước Đông Nam Á.

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