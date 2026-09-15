Điều tra nguyên nhân vụ chém người tại Lâm Đồng

Ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng cho biết, ở xã vừa xảy ra một vụ chém người gây thương tích nghiêm trọng tại khu vực đang có tranh chấp đất đai phức tạp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư, thương mại Long Sơn (gọi tắt là Công ty Long Sơn, tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực).

Vào lúc 21 giờ ngày 14/9, Công an xã Quảng Trực nhận được tin báo của ông Hồ Văn Đức (45 tuổi, trú tại phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra cùng ngày tại tiểu khu 1535. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã triển khai lực lượng đến hiện trường, xác minh.

Kết quả ban đầu xác định, ngày 13/9, ông Linh Đức Thuận, (41 tuổi, trú tại bon Bu Dăr, xã Quảng Trực) thuê người vận chuyển một căn nhà (dạng cải hoán từ container) đến đặt trên diện tích đất thuộc quản lý của Công ty Long Sơn tại tiểu khu 1535, mục đích để công nhân ở trông coi, chăm sóc cây trồng.

Ngày 14/9, Công ty Long Sơn thuê khoảng 100 người (trú tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh) đến trụ sở Công ty để làm bảo vệ, công nhân. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Linh Đức Thuận cùng một người trú tại xã Đắk Nhau, thành phố Đồng Nai ngồi nhậu phía trước hiên của ngôi nhà container.

Cùng lúc, có một nhóm (6-7 người) được Công ty Long Sơn thuê đến làm bảo vệ cũng đến trải bạt ngồi cách vị trí của Thuận khoảng hơn 1m. Trong lúc nhậu, cả hai bên nói chuyện qua lại với nhau bình thường, không xảy ra mâu thuẫn, xích mích gì.

Đến khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, có 4-5 đối tượng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) mặc trang phục quần áo màu đen, trùm kín mặt cầm dao phát rẫy lao vào chém nhóm bảo vệ của Công ty Long Sơn gây thương tích. Hậu quả, 3 người bị thương. Các nạn nhân gồm: Đ. N. T. N; H. Q. Đ, T. H. H. Trong đó, H. Q. Đ và T. H. H được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bác sỹ Trần Duy Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cho biết, Bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân vào 23 giờ 15 phút ngày 14/9 và đã tập trung xử lý. Hiện sức khỏe hai bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Công ty Long Sơn (có trụ sở tại xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai) và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) giao đất để thực hiện dự án nông lâm nghiệp tại tiểu khu 1535, thuộc địa giới hành chính xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (cũ).

Khu vực này nay thuộc địa giới hành chính xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù được giao đất, giao rừng với diện tích lớn (1.079ha vào năm 2008) nhưng Công ty Long Sơn quản lý yếu kém. Các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông (cũ) và chính quyền địa phương cũng chậm trễ, lúng túng, thiếu cương quyết trong xử lý.

Kết quả là rừng, đất rừng trên lâm phần được giao cho công ty bị tàn phá, lấn chiếm, chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng trái phép tràn lan. Tình trạng này cũng kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương và các khu vực lân cận.

Đến ngày 23/6/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông (cũ) đã thu hồi hơn 751/1.079 ha rừng, đất rừng của Công ty Long Sơn giao về cho Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông quản lý. Diện tích còn lại sau khi thu hồi là hơn 304 ha.

Đến giữa tháng 7/2025, sau khi vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập tổ công tác rà soát tình trạng lấn, chiếm đất, xây dựng trái phép trên dự án nông lâm nghiệp của Công ty Long Sơn.

Tổ xác định có khoảng 77 hộ dân đang sử dụng đất trong vùng dự án của Công ty và đang có nhiều tranh chấp, khiếu nại phức tạp, dai dẳng liên quan tới vấn đề này.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực, tháng 10/2025, xã xác định các hộ dân đã lấn, chiếm và sử dụng gần 260/304ha đất được Nhà nước giao cho Công ty Long Sơn, tức chiếm hơn 85%. Phần diện tích còn lại mà Công ty quản lý chỉ khoảng 44 ha và chủ yếu là rừng, đất ao hồ, sông suối…/.

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