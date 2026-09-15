Bắt đối tượng dùng dao tấn công gia đình người yêu cũ khiến 1 người tử vong

Chiều 15/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ án dùng dao tấn công nhiều người trong một gia đình tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải.

Lực lượng công an đã khẩn trương điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng Nguyễn Trí Hào (sinh năm 2002, thường trú ấp Hải An, xã Phước Hải). Vụ việc khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 ngày 13/9, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng dùng dao chém nhiều người tại nhà ông P.H.T (sinh năm 1954, ngụ ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Phước Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời triển khai lực lượng truy xét, truy bắt đối tượng.

Đến 21 giờ 30 ngày 13/9, sau hơn 3 giờ xảy ra vụ việc, lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Trí Hào khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn đến khu vực phường Long Hương.

Qua đấu tranh, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hào và chị P.T.M.H (sinh năm 1998, con gái ông P.H.T) trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Sau khi chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Hào trở về địa phương và biết chị H. đã kết hôn với người khác nên nảy sinh thù tức.

Ngày 13/9, sau khi nhậu say, Hào mang theo dao đến nhà chị H. để tìm gặp. Tuy nhiên, thời điểm này chị H. không có mặt tại nhà. Khi gặp ông P.H.T, bà L.T.M (sinh năm 1958, vợ ông P.H.T) và anh N.V.L (sinh năm 1992, anh rể chị P.T.M.H), Hào đã sử dụng dao tấn công các nạn nhân.

Hậu quả, ông P.H.T tử vong tại hiện trường; bà L.T.M và anh N.V.L bị nhiều vết thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Hào để điều tra về tội “Giết người."

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật./.

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