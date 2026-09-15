Công an Hà Nội cảnh báo nguy cơ pháp lý từ phần mềm lậu

Sử dụng phần mềm không có bản quyền, bị bẻ khóa hoặc kích hoạt trái phép không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin mà còn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đây là nội dung được Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo trong bối cảnh Windows, Microsoft Office và nhiều phần mềm máy tính đang được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Theo Công an thành phố Hà Nội, chương trình máy tính là đối tượng được pháp luật bảo hộ quyền tác giả. Việc sao chép, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm không được phép của chủ sở hữu quyền có thể bị xử lý theo quy định.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm bản quyền phần mềm. Trong đó, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra các thiết bị máy tính tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao, giải trí và games trên địa bàn Thành phố.

Theo Điều 18 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP, hành vi sao chép tác phẩm không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 35 triệu đồng đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức vi phạm, mức phạt đối với cùng hành vi được áp dụng bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đáng chú ý, đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; pháp nhân thương mại cũng có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ động kiểm tra bản quyền phần mềm

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chủ động kiểm tra, rà soát bản quyền của các phần mềm đang cài đặt, sử dụng; không cài đặt, sử dụng phần mềm bị bẻ khóa, kích hoạt trái phép hoặc không rõ nguồn gốc.

Người sử dụng được khuyến nghị ưu tiên các phần mềm có bản quyền, được cung cấp qua các kênh hợp pháp. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra hệ thống máy tính, kịp thời gỡ bỏ những phần mềm không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng yêu cầu về bản quyền.

Theo Công an thành phố Hà Nội, sử dụng phần mềm hợp pháp không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của chủ thể quyền mà còn hạn chế nguy cơ mất an toàn thông tin, qua đó bảo đảm an toàn cho hệ thống công nghệ thông tin.

Thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, rà soát việc sử dụng phần mềm tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tập trung phát hiện, xử lý các cá nhân, tổ chức cung cấp, cài đặt, phát tán phần mềm trái phép, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô./.

Khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp do cài đặt phần mềm Microsoft trái phép Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can liên quan đến hoạt động cài đặt trái phép phần mềm Microsoft trên máy tính cung cấp cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp.