Phú Thọ hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, tại thao trường diễn tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, phường Tân Hòa (Phú Thọ), Đại đội Công binh 2, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Số vật liệu nổ được xử lý gồm: 8 quả đạn pháo 100mm, 6 quả đạn pháo 82mm, 5 quả đạn pháo 60mm, 2 quả lựu đạn và 150kg thuốc nổ ANFO. Trong đó, số đạn pháo và lựu đạn được thu gom tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Bình; số thuốc nổ ANFO được thu gom tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Lương Sơn.

Đây là những vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh và tang vật được thu hồi trong các vụ án xảy ra trên địa bàn.

Để bảo đảm an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và hủy nổ chặt chẽ, đúng quy định.

Tại khu vực hủy nổ, lực lượng Công binh tiến hành kiểm tra, phân loại, chuẩn bị vị trí xử lý phù hợp với từng loại vật liệu nổ; đồng thời bố trí lực lượng cảnh giới, kiểm soát khu vực và triển khai các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng trong quá trình hủy nổ. Các bước được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và khu vực xung quanh.

Việc hủy nổ an toàn số bom, đạn, thuốc nổ này, góp phần xử lý triệt để một phần vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong đời sống dân cư; đồng thời góp phần xây dựng địa bàn an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân./.

Hủy nổ an toàn quả bom nặng khoảng 200kg được phát hiện dưới lòng sông Đà Quả bom là loại bom hàng không công phá đa dụng GP 250LP do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam, dài khoảng 120cm, trọng lượng khoảng 200kg và có sức công phá trên diện rộng khi phát nổ.

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