Huy động 3.000 nhân lực gấp rút thi công dự án cao tốc, đường ra đảo Hòn Khoai

Tại Cà Mau, khoảng 3.000 công nhân, kỹ sư cùng 1.000 thiết bị được huy động thi công các dự án cao tốc và đường ra đảo Hòn Khoai. Theo đó, việc triển khai các dự án cao tốc Cà Mau-Cái Nước, cao tốc Cái Nước-Đất Mũi và Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, hiện nay đơn vị đang huy động nhân lực, thiết bị máy móc đẩy mạnh các mũi thi công nhằm sớm đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Tại Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, hàng trăm công nhân, kỹ sư, trang thiết bị máy móc đang ngày đêm thi công trên công trường.

Theo Ban Giám đốc Ban Trường Sơn 10 (đơn vị thi công) cho hay, đơn vị đã huy động hơn 1.000 kỹ sư, công nhân, 220 thiết bị máy móc các loại và chia làm 6 mũi thi công ngày đêm, xuyên lễ trên công trường.

Mặc dù thi công trên biển đôi lúc gây nhiều bất lợi do sóng to gió lớn nhưng các công nhân vượt qua khó khăn bám trụ công trường, hiện đã thi công 263 cọc khoan nhồi trên cạn, đổ bêtông 17 bệ trụ, 157 cọc khoan nhồi trên biển.

Theo ông Dương Đình Tuấn, Giám đốc Ban Trường Sơn 10, hiện đơn vị đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ ở các mũi thi công, tất cả công nhân làm việc với tinh thần khẩn trương trách nhiệm, đảm bảo chất lượng.

Mục tiêu theo kế hoạch đến ngày 31/12/2026, giá trị sản xuất 5.014,9 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu 3.510,0 tỷ đồng và giá trị thanh toán đạt 3.159,0 tỷ đồng.

Để thực hiện đạt mục tiêu đó, đơn vị đang tập trung lực lượng thi công ở các hạng mục trọng điểm, tiếp tục huy động trang thiết bị máy móc, nhân lực và bố trí các mũi thi công hợp lý đáp ứng với điều kiện thi công trên biển.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi trên biển, Ban Trường Sơn 10 đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Đối với tuyến cao tốc Cái Nước-Đất Mũi, tổng chiều dài tuyến đường bộ 50,42km, trong đó tuyến cao tốc chiều dài 39,85km (cầu chiếm 15,39km, đường chiếm 24,46km) và đoạn tuyến nối thị trấn Năm Căn chiều dài 10,57km đang được đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, thi công phần cầu trên tuyến.

Theo Ban Điều hành Trường Sơn 12 (đơn vị thi công) cho hay, hiện có 8 mũi thi công, huy động trên 600 công nhân, kỹ sư, hàng trăm trang thiết bị máy móc tham gia thi công trên công trường, đến nay giá trị sản xuất đạt trên 1.546 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2026, tập trung thi công đường công vụ và cầu tạm đến 30/9 cơ bản thông toàn tuyến trên nền cát, hoàn thiện bệ đúc dầm để triển khai thi công đúc dầm SuperT, lắp đặt hoàn thiện các trạm bêtông ximăng còn lại trên các bãi phụ trợ. Đồng thời, huy động các thiết bị máy móc đẩy nhanh thực hiện san lấp mặt bằng, huy động trang thiết bị máy móc thi công các cầu chính như Kênh Đứng, Bảy Háp, Trại Lưới, Cửa Lớn, Kênh Giữa và cầu Nút giao Km81…

Còn tại tuyến cao tốc Cà Mau-Cái Nước, hiện đang tập trung thi công đắp cát tuyến chính xử lý nền đất yếu, thi công đường công vụ, cầu tạm, bãi phụ trợ, cọc khoan nhồi…

Ban điều hành Ban Trường Sơn Nam khảo sát thi công trên công trường cao tốc Cà Mau - Cái Nước. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Đại tá Trần Hải Bắc, Giám đốc Ban Trường Sơn Nam cho biết, đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, vật liệu và tổ chức gần 10 mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án; trong đó, các hạng mục cầu, đường và thoát nước được triển khai đồng bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Ban Giám đốc luôn túc trực trên công trường nhằm đảm bảo kịp thời gỡ vướng những khó khăn nhằm thúc đẩy tiến độ dự án, đồng thời bố trí các mũi thi công linh hoạt, phù hợp với điều kiện thời tiết mưa nhiều ở khu vực miền Tây, đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết, các Ban điều hành dự án đang bố trí các mũi thi công phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung nguồn lực cho các hạng mục trọng điểm nhằm bảo đảm tiến độ công trình.

Về nguồn cung vật liệu cho công trình, đơn vị đã chủ động tìm kiếm các nguồn ở nhiều nơi, đến nay phần cát đã cơ bản đáp ứng việc san lấp cho 3 dự án. Riêng về phần đá, dự án thiếu khoảng 4,5 triệu khối cho toàn bộ dự án ở tỉnh Cà Mau.

Đơn vị chủ động phối hợp với các tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp khoảng 3 triệu khối đá; còn lại khoảng 2,5 triệu khối đá chất lượng cao, đơn vị đã khảo sát tại mỏ Antraco và đã đề xuất với Chính phủ chỉ đạo tỉnh An Giang nâng công suất khai thác để cung cấp nguồn đá cho dự án.

Cũng theo Tư lệnh Binh đoàn 12 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn), binh đoàn chỉ đạo Ban điều hành của các dự án khắc phục mọi khó khăn về thời tiết để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đồng thời, tiếp tục huy động nhân lực, trang thiết bị phục vụ thi công nhằm đảm bảo tiến độ.

Song song đó, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công, đảm bảo không trì hoãn tiến độ thi công./.

Cà Mau: Thi công xuyên lễ tại dự án giao thông ra đảo Hòn Khoai Với tinh thần thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắn," ban đã huy động nhân sự, trang thiết bị máy móc, vật liệu đảm bảo thi công xuyên đêm, xuyên lễ nhằm đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.