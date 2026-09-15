Hạn chế giao thông tuyến đường thủy nội địa trên sông Đuống đoạn qua Hà Nội

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nhằm phục vụ tổ chức kiểm tra thực hành chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 16/9, hạn chế giao thông đường thủy nội địa khu vực lý trình từ Km45+100 đến Km47+100 tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Đuống; bờ trái thuộc địa phận xã Phù Đổng, bờ phải thuộc địa phận xã Thuận An, thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng yêu cầu tất cả các phương tiện thủy khi đi đến khu vực trên phải tuân thủ chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt tại khu vực; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật liên quan.

Liên quan đến điều chỉnh tổ chức giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, từ 15/9 điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).

Cụ thể, điều chỉnh cho các loại phương tiện lưu thông vào làn BRT (hướng Láng Hạ - Giảng Võ, từ số 8 Láng Hạ đến đoạn giao đường Trần Huy Liệu và từ đường Trần Huy Liệu đến số 8 Láng Hạ) để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nút giao; cấm các phương tiện ôtô hướng Vành đai 1 đi Hào Nam-Hoàng Cầu Vành Đai 1 quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ, các phương tiện ôtô quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo biển chỉ dẫn giao thông để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nút giao.

Cùng đó, cấm phương tiện ôtô tải, ôtô khách quay đầu tại điểm mở số 227 đường Giảng Võ để đi Vành đai 1 hoặc đi Láng Hạ, các phương tiện ôtô tải quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo biển chỉ dẫn giao thông để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực đường Giảng Võ./.

Các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống sẽ thông xe trước Hội nghị APEC 2027 Nhà đầu tư tập trung thi công các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng (sông Đuống) và các đoạn tuyến ưu tiên nhằm đưa dự án vào khai thác phục vụ Hội nghị APEC 2027.