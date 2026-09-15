Hà Nội điều chỉnh phương án giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành

Ngày 15/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, căn cứ hiện trạng tổ chức rào chắn và biện pháp tổ chức giao thông phục vụ rào chắn thi công của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, từ 15/9, sở sẽ điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).

Cụ thể, điều chỉnh cho các loại phương tiện lưu thông vào làn BRT (hướng Láng Hạ-Giảng Võ, từ số 8 Láng Hạ đến đoạn giao đường Trần Huy Liệu và từ đường Trần Huy Liệu đến số 8 Láng Hạ) để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nút giao; cấm các phương tiện ôtô hướng Vành đai 1 đi Hào Nam-Hoàng Cầu Vành Đai 1 quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ, các phương tiện ôtô quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo biển chỉ dẫn giao thông để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực nút giao; cấm phương tiện ôtô tải, ôtô khách quay đầu tại điểm mở số 227 đường Giảng Võ để đi Vành đai 1 hoặc đi Láng Hạ, các phương tiện ôtô tải-ca quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo biển chỉ dẫn giao thông để giảm thiểu ùn tắc giao thông khu vực đường Giảng Võ.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước liên ngành khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khi không thực hiện theo đúng các yêu cầu của liên ngành và Sở Xây dựng khi điều chỉnh rào chắn không có sự phối hợp của liên ngành trong việc bố trí lực lượng, hệ thống biển báo gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực nút giao và các tuyến lân cận từ ngày 11/9 đến 14/9.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội tổ chức thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian rào chắn tại nút giao để nhân dân và người điều khiển phương tiện giao thông được biết, chấp hành; Chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp.

Cùng với đó, Ban xây dựng kế hoạch và phương án triển khai rào chắn thi công các giai đoạn tiếp theo theo trình Sở Xây dựng xem xét, thống nhất trước khi thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông khu vực.

Tại các vị trí đã hoàn thành công tác thi công, phải tổ chức thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông trên tuyến đường; Rà soát, đề xuất phương án và tiến độ rào chắn trên toàn tuyến để phù hợp với hiện trạng hạ tầng giao thông và tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Ngoài ra, Ban cũng chỉ đạo các nhà thầu thi công bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi (che chắn, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi..) tại công trường; lắp đặt hệ thống phun sương xung quanh phạm vi rào chắn hướng vào trong khu vực thi công và bật khi công trường đang hoạt động thi công, thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án.

Các phương tiện máy thi công, vật tư, vật liệu tập kết trong phạm vi hàng rào và có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công và các phương tiện máy thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi hàng rào dự án và chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau. Trường hợp di chuyển theo khung giờ khác phải được cấp phép theo quy định.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông để di dời hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát giao thông và điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (nếu cần); Triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn, duy tu thường xuyên hệ thống rào chắn, mặt đường khu vực rào chắn… theo phương án rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng chấp thuận.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao; Chỉ đạo Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (nếu cần).

Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ, phường Láng chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận; Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân trong khu vực tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của hệ thống biển báo tổ chức giao thông tại tuyến đường./.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường La Thành Các phương tiện trên đường La Thành hiện trạng có nhu cầu đi đường Nguyễn Chí Thanh-Voi Phục đi theo biển chỉ dẫn vào đường Vành đai 1 mới đã thi công xong để đi đường Nguyễn Chí Thanh-Voi Phục.

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