Hà Nội: Các xe được phép lưu thông vào làn BRT theo hướng Láng Hạ-Giảng Võ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành và khu vực lân cận để phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ thuộc Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục (giai đoạn 2) từ hôm nay (ngày 15/9).

Cụ thể, các phương tiện được phép lưu thông vào làn BRT theo hướng Láng Hạ-Giảng Võ, đoạn từ số 8 Láng Hạ đến khu vực giao với đường Trần Huy Liệu.

Theo hướng ngược lại, các loại phương tiện cũng được phép lưu thông vào làn BRT theo hướng Giảng Võ-Láng Hạ, đoạn từ đường Trần Huy Liệu đến số 8 Láng Hạ.

Đối với hướng từ Vành đai 1 đi Hào Nam-Hoàng Cầu, xe ôtô bị cấm quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ. Các phương tiện có nhu cầu quay đầu được hướng dẫn di chuyển đến điểm mở kế tiếp theo hệ thống biển báo giao thông.

Tại đường Giảng Võ, xe ôtô tải và xe ôtô khách bị cấm quay đầu tại điểm mở số 227 để đi Vành đai 1 hoặc Láng Hạ. Các phương tiện này được yêu cầu quay đầu tại điểm mở kế tiếp theo hướng dẫn của biển báo.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, bố trí đầy đủ người hướng dẫn giao thông tại khu vực thi công; thường xuyên theo dõi tình hình giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý các bất cập.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, kiểm soát bụi, duy trì hệ thống rào chắn, biển báo và mặt đường tại khu vực thi công.

Các phương tiện máy móc, vật tư, vật liệu phải được tập kết trong phạm vi hàng rào dự án; phương tiện thi công chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào trong khung giờ từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, trường hợp khác phải được cấp phép theo quy định.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông-Công an thành phố phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị tại khu vực. Ủy ban Nhân dân các phường Giảng Võ, Láng được đề nghị bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông, đồng thời xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn và ùn tắc giao thông./.

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành từ đêm 11/9 Từ 23h ngày 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.