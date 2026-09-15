Khánh Hòa: Khẩn trương khắc phục sạt lở Quốc lộ 27C trước mùa mưa bão

Ngày 15/9, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết các đơn vị đang huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa 9 vị trí hư hỏng trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, với tổng mức đầu tư sửa chữa gần 125 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành vào đầu tháng 10/2026, trước thời điểm mưa bão thường diễn ra tại địa phương.

Quốc lộ 27C trong đó có đèo Khánh Lê, là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và liên kết phát triển du lịch giữa hai tỉnh.

Cuối năm 2025, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến. Riêng sự cố tại Km45 đèo Khánh Lê đêm 16/11/2025 làm 6 người tử vong, 19 người bị thương, giao thông qua đèo bị gián đoạn trong thời gian dài.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, dự án sửa chữa, gia cố 9 vị trí tại Quốc lộ 27C được triển khai từ ngày 8/6 vừa qua. Đơn vị thi công đang sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và các công trình bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn từ Km26+000 đến Km65+543.

Nhiều điểm sạt lở xảy ra trước đây tại quốc lộ 27C, xã Nam Khánh Vĩnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến nay, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành việc hốt dọn đất đá tại các vị trí bị ảnh hưởng; sửa chữa nhiều đoạn mặt đường để bảo đảm giao thông.

Các hạng mục tường chắn, gia cố mái taluy, đường lánh nạn, hệ thống thoát nước và chống đá rơi đang được triển khai đồng loạt. Tại Km26+320, đơn vị thi công xây dựng tường chắn bêtông cốt thép trên hệ cọc khoan nhồi đường kính 1m. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 26 trong tổng số 48 cọc; đồng thời thi công móng và thân tường chắn.

Tại Km43+300, lực lượng thi công tập trung khôi phục, gia cố đường lánh nạn, xây dựng tường chắn và gia cố taluy dương. Hai vị trí Km44+500 và Km44+920 đang được thanh thải mái taluy, khoan tạo lỗ, lắp đặt đinh neo và hệ thống chống đá rơi.

Ngoài ra, các vị trí khác cũng đang được xử lý gia cố mái taluy và khôi phục nền, mặt đường; tập kết vật tư xây dựng tường chắn, mở rộng mặt bằng phục vụ thi công và phối hợp di dời một số hạng mục hạ tầng viễn thông.

Đối với phần nền, mặt đường, khối lượng sửa chữa đạt khoảng 8.000 m2/20.000 m2. Hệ thống rãnh thoát nước dọc và lề đường cũng được gia cố nhằm tăng khả năng thoát nước, hạn chế nguy cơ xói lở khi có mưa lớn.

Ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang khẩn trương thi công, khắc phục các vị trí hư hỏng trên đèo Khánh Lê; phấn đấu khôi phục điều kiện lưu thông bình thường trên Quốc lộ 27C trước cao điểm mùa mưa năm nay.

Tuy nhiên, ông Lê Thuận Đoàn cũng cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là địa hình khu vực đèo phức tạp, nhiều khúc cua, một bên là taluy dương cao, một bên là vực sâu. Mặt bằng thi công chật hẹp, trong khi tuyến đường vẫn phải duy trì lưu thông nên việc tập kết vật tư, bố trí máy móc và tổ chức thi công phải được thực hiện thận trọng, bảo đảm an toàn cho người lao động và phương tiện qua lại.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án và tư vấn giám sát đang thường xuyên kiểm tra hiện trường; yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị; đồng thời tiếp tục được rà soát, điều chỉnh việc khắc phục sửa chữa phù hợp với từng vị trí, bảo đảm đồng thời tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn giao thông.

Cùng với đẩy nhanh sửa chữa Quốc lộ 27C, Ủy ban Nhân dân xã Nam Khánh Vĩnh đang triển khai phương án ứng phó mùa mưa bão. Ông Phạm Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Khánh Vĩnh cho biết địa phương đã thành lập các tổ phản ứng nhanh, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cứu hộ và bố trí lực lượng chốt chặn tại cầu tràn, các điểm có nguy cơ sạt lở trên Quốc lộ 27C.

Khi xuất hiện mưa lớn sẽ tổ chức trực, theo dõi diễn biến tại các khu vực xung yếu; đặt biển cảnh báo, chốt chặn và phân luồng giao thông, không để người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Lực lượng tại chỗ cũng sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và tổ chức sơ tán khi có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Các nhà thầu tập trung thi công tường chắn, gia cố điểm sạt lở trên quốc lộ 27C. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phương án ứng phó thiên tai của tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn có khả năng tập trung trong tháng 10 và 11 tới. Khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến địa phương.

Trên toàn tỉnh, các lực lượng chức năng đang thực hiện chương trình khắc phục hậu quả mưa lũ gồm 12 công trình xây dựng khẩn cấp và 15 công trình sửa chữa đột xuất. Trong số 12 công trình khẩn cấp, 7 công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng; 1 công trình dự kiến hoàn thành trong tháng này. 9 công trình quy mô lớn, gồm sửa chữa Quốc lộ 27C, Quốc lộ 27, đường tỉnh 707 và đường tỉnh 656 đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026.

Đối với 15 công trình sửa chữa đột xuất, 1 công trình đã hoàn thành; 5 công trình đạt hơn 80% khối lượng, dự kiến bàn giao trong tháng 9; đồng thời 9 công trình còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026. Việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ sẽ góp phần bảo đảm giao thông, giảm nguy cơ xảy ra sự cố và hạn chế thiệt hại trong mùa mưa bão./.

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