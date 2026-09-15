Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở tại 6 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các xã, phường: Chương Mỹ, Hoàng Mai, Kiến Hưng, Lĩnh Nam, Phú Lương, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Yên Sở, Bình Minh, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Tam Hưng, Thanh Trì, Xuân Mai, Đại Thanh, Phù Đổng, Việt Hưng, Đông Anh, Bồ Đề thuộc thành phố Hà Nội.

Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Cảnh báo, từ khoảng 14-17 giờ ngày 15/9, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã nêu trên sau đó có khả năng ảnh hưởng đến các xã, phường lân cận bao gồm: Trung Giã, Kim Anh, Sóc Sơn, Phúc Thịnh, Nội Bài, Thiên Lộc, Bình Minh, Quang Minh, Thượng Cát, Xuân Phương, Tây Tựu, Yên Nghĩa, Mê Linh, An Khánh, Hoài Đức, Sơn Đồng, Ô Diên, Quảng Bị, Chương Mỹ, Tiến Thắng, Dương Hòa, Hưng Đạo, Đan Phượng, Yên Lãng, Quốc Oai, Liên Minh, Phú Nghĩa, Hát Môn, Tây Phương, Kiều Phú, Xuân Mai, Hạ Bằng, Phú Cát, Hòa Lạc, Đoài Phương, Yên Xuân, Yên Bài, Suối Hai, Ba Vì, Phúc Lợi, Hồng Hà, Tây Hồ..., trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Từ 14 giờ 30 phút-20 giờ 30 phút ngày 15/9, khu vực các tỉnh, thành phố nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Sơn La từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An từ 5-10mm, có nơi trên 40mm; Phú Thọ, Thanh Hóa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Vân Hồ; Đoàn Kết, Mường Bang, Ngọc Chiến, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Song Khủa, Tân Yên, Tô Múa; Chiềng Hặc, Chiềng Sơn, Kim Bon, Lóng Sập, Mường Cơi, Mộc Châu, Mộc Sơn, Phù Yên, Suối Tọ, Tà Xùa, Tân Phong, Tường Hạ, Xuân Nha (tỉnh Sơn La).

Tại tỉnh Phú Thọ là các xã phường: An Bình, An Nghĩa, Bao La, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Đà Bắc, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Hương Cần, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Vân Sơn, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy; Cự Đồng, Đức Nhàn, Khả Cửu, Lạc Thủy, Long Cốc, Thượng Long, Tu Vũ, Văn Miếu, Xuân Đài, Yên Trị; Bản Nguyên, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Cẩm Khê, Chí Tiên, Đại Đình, Dân Chủ, Đạo Trù, Đào Xá, Đồng Lương, Đông Thành, Hải Lựu, Hiền Quan, Hoàng An, Hoàng Cương, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hùng Việt, Hy Cương, Lai Đồng, Lâm Thao, Lập Thạch, Liên Minh, Minh Đài, Minh Hòa, Âu Cơ, Nông Trang, Phong Châu, Phú Thọ, Thanh Miếu, Vân Phú, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phú Khê, Phù Ninh, Phùng Nguyên, Sơn Đông, Sơn Lương, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tam Sơn, Tân Sơn, Thái Hòa, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thổ Tang, Thọ Văn, Thu Cúc, Tiên Lương, Trung Sơn, Vân Bán, Văn Lang, Vạn Xuân, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Võ Miếu, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Lập.

Đối với tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Phình Hồ, Tà Xi Láng, Tú Lệ, Văn Chấn; Mỏ Vàng, Mường Bo, Cầu Thia, Sơn Lương, Trạm Tấu; Bản Hồ, Chấn Thịnh, Chiềng Ken, Dương Quỳ, Gia Hội, Hạnh Phúc, Hưng Khánh, Khánh Yên, Liên Sơn, Lương Thịnh, Minh Lương, Nậm Chày, Nậm Có, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, Nghĩa Lộ, Sa Pa, Trung Tâm, Phong Dụ Thượng, Púng Luông, Tả Phìn, Tả Van, Tân Hợp, Thượng Bằng La, Văn Bàn, Y Tý.

Trên địa bàn thành phố Quảng Ninh có các xã, phường: Bãi Cháy, Cửa Ông, Việt Hưng; Đặc khu Vân Đồn, Cẩm Phả, Cao Xanh, Đông Mai, Đông Triều, Hà Lầm, Hạ Long, Hoành Bồ, Hồng Gai, Mông Dương, Quang Hanh, Tuần Châu, Uông Bí, Yên Tử, Thống Nhất; Hải Hòa, Lương Minh, An Sinh, Bình Khê, Hà Tu, Hoàng Quế, Mạo Khê, Vàng Danh, Quảng La.

Các xã, phường thuộc tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Mậu Lâm, Phú Xuân, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Vạn Xuân, Yên Thọ; Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc, Phú Lệ, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Tam Lư, Tam Thanh, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thượng Ninh, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng; Bát Mọt, Cẩm Thủy, Kiên Thọ, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Pù Nhi, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Chung, Thường Xuân, Xuân Tín.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An có các xã, phường: Châu Hồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hùng Chân, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Quàng, Quế Phong, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Ham, Na Ngoi, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tri Lễ, Vĩnh Tường, Yên Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Phú Thọ cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ ngày 14/9 đến 13 giờ ngày 15/9, khu vực các tỉnh, thành phố Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Km46 172,8mm (Sơn La); Tà Si Láng 296mm (Lào Cai); Cao Răm 267,8mm (Phú Thọ); Dương Huy 122,4mm (Quảng Ninh); Tân Thành1 là 191mm (Thanh Hoá); Nông Trường15 là 142mm (Nghệ An); Hoành Sơn 114mm (Hà Tĩnh)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Người dân chật vật đi làm trong cảnh mưa ngập và tắc đường Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại ngập nước, người dân chật vật sinh hoạt, đưa con đi học, đi làm trong đầu giờ sáng.