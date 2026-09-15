Nghệ An: Nhiều hồ thủy điện đồng loạt xả điều tiết ứng phó mưa lớn

Trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 15/9, nhiều hồ chứa thủy điện trên địa bàn Nghệ An đồng loạt vận hành xả điều tiết nước nhằm bảo đảm an toàn công trình, duy trì mực nước hồ theo quy định và chủ động ứng phó với khả năng lưu lượng nước về hồ tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, tại Thủy điện Hủa Na, xã Thông Thụ, dự kiến từ 13 giờ ngày 15/9, hồ bắt đầu xả nước qua tràn. Lưu lượng xả về hạ du dự kiến từ 300-1.500 m³/s, bao gồm cả lưu lượng phát điện qua 2 tổ máy. Việc xả nước được thực hiện cho đến khi hoàn thành quá trình vận hành điều tiết hồ chứa theo quy định.

Tại Thủy điện Nậm Giải, xã Quế Phong, khu vực lưu vực hồ đang có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to. Lưu lượng nước về hồ có xu hướng tăng, tiềm ẩn khả năng xuất hiện lũ. Nhà máy bắt đầu xả nước từ 11 giờ 30 phút ngày 15/9, với tổng lưu lượng từ 13,55-500 m³/s, gồm lưu lượng qua tràn piano, cửa xả cát và lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Thời điểm kết thúc xả tại Nậm Giải được xác định khi mực nước hồ không lớn hơn mực nước dâng bình thường ở cao trình 436 m và không còn khả năng tăng trở lại.

Tại Thủy điện Nậm Mô, xã Mường Xén, việc xả nước qua các cửa van đập tràn bắt đầu từ 10 giờ 30 phút ngày 15/9. Tổng lưu lượng xả từ 140-500 m³/s, bao gồm nước qua các cửa van đập tràn, tổ máy phát điện và cống xả cát. Lưu lượng xả thực tế có thể thay đổi theo lượng nước về hồ. Nhà máy sẽ kết thúc xả qua đập tràn khi lưu lượng nước về hồ giảm xuống dưới 140 m³/s.

Thủy điện Khe Bố, xã Tam Quang bắt đầu điều tiết nước từ 9 giờ 30 phút ngày 15/9. Tổng lưu lượng nước xả qua khoang đập tràn và các tổ máy từ 500-1.000 m³/s, có thể thay đổi tùy thuộc lượng nước về hồ.

Việc xả nước được thực hiện theo Quy trình đơn hồ và Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt. Thời điểm kết thúc xả qua khoang đập tràn là khi lượng nước về hồ nhỏ hơn lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Cũng trong ngày 15/9, Thủy điện Nhạn Hạc, xã Quế Phong, vận hành điều tiết từ 10 giờ 30 phút khi mực nước hồ đạt cao trình 312,0 m và có nguy cơ tiếp tục tăng. Tổng lưu lượng xả từ 500-1.100 m³/s, gồm lưu lượng phát điện qua tổ máy, xả qua tràn tự do và xả qua cửa van tràn xả sâu. Thời gian kết thúc xả được xác định khi ảnh hưởng của đợt mưa lớn kết thúc hoàn toàn.

Việc nhiều hồ thủy điện đồng loạt vận hành xả điều tiết diễn ra trong bối cảnh Nghệ An đang chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn, làm lưu lượng nước về các hồ có xu hướng gia tăng.

Hoạt động này nhằm chủ động điều tiết mực nước, bảo đảm an toàn công trình, đồng thời hạn chế nguy cơ mất an toàn khi lượng nước tiếp tục dồn về hồ.

Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, cho biết, việc các hồ thủy điện chủ động vận hành điều tiết nước là cần thiết trong điều kiện mưa lớn, qua đó bảo đảm an toàn công trình và hạn chế nguy cơ mất an toàn khi mực nước hồ tiếp tục tăng.

Các địa phương cần tăng cường thông tin, cảnh báo đến người dân, nhất là tại khu vực ven sông, suối, nơi có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết; đồng thời rà soát các vị trí xung yếu và chủ động phương án di dời người dân khi xuất hiện tình huống nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ven sông, trên sông, chủ phương tiện vận tải thủy và người dân khu vực hạ du các nhà máy thủy điện được thông tin kịp thời về việc vận hành xả điều tiết. Qua đó, các đơn vị và người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn về người và tài sản trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp./.

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