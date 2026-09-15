Hơn 3.200 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó-Cao Bằng

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó-Cao Bằng với chiều dài gần 40km.

Theo đó, dự án có điểm đầu dự án tại Km0, trước cổng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó, thuộc địa phận xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Điểm cuối tại vị trí giao cắt với Quốc lộ 3 cũ, nay là đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Bạch Đằng.

Đoạn tuyến được đầu tư mở rộng có chiều dài khoảng 38,8km (trong đó khoảng 25,7km cải tạo, nâng cấp và 13,1km xây dựng mới), quy mô 4 làn xe.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 3.100 tỷ đồng. Dự kiến năm 2026 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2029.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá việc đầu tư dự án nhằm tăng cường kết nối giao thông của tỉnh Cao Bằng với mạng lưới giao thông quốc gia, các tỉnh trong khu vực, các cửa khẩu biên giới và khu di tích Pác Bó; đáp ứng nhu cầu vận tải, nâng cao an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, du lịch, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đồng thời tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dự án đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), dài 3.183km (tuyến chính dài 2.499km, nhánh phía Tây dài 684km).

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, mục tiêu nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ cơ bản hoàn thành

Dự án được khởi công năm 2000 đến nay đã hoàn thành 2.488/2.744 km đạt 90,1% và khoảng 258km tuyến nhánh; còn lại 256km/5 dự án thành phần đang triển khai, trong đó 168,5km/4 dự án thành phần (Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn dài 28,5km; Chơn Thành-Đức Hoà dài 74km; Hoà Liên Túy Loan dài 11km và Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận dài 55km) sẽ cơ bản hoàn thành đầu tư vào cuối năm 2026 và Dự án thành phần đoạn Cổ Tiết-Chợ Bến dài 87,5km đã hoàn thành hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi và dự kiến sử dụng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để triển khai./.

Đề xuất đầu tư, nâng cấp nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 Theo kế hoạch, tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay và chủ đầu tư đã đề xuất nâng cấp nhiều đoạn tuyến nhằm tăng năng lực lưu thông.