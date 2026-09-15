Lâm Đồng đề xuất hạn chế san gạt, xây dựng tại sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này, ngoài yếu tố thời tiết còn do tác động của con người, như: Thực hiện đào, đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên tại các khu vực sườn dốc, taluy đồi núi làm mất chân mái dốc, tạo thành các cung trượt, vết nứt nhưng không có biện pháp kè chắn, xử lý an toàn. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực có nền địa chất phức tạp, độ dốc lớn nhưng được sử dụng để xây dựng công trình, nhà ở.

Hiện Lâm Đồng đang vào cao điểm mùa mưa, lũ. Lượng mưa tại nhiều địa phương được ghi nhận ở mức mưa vừa, mưa to và kéo dài liên tục. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu kiểm tra, rà soát, giám sát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét trên địa bàn quản lý; chủ động xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng vị trí, địa điểm, khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn; yêu cầu các địa phương nắm chắc địa bàn, thông tin từng hộ dân để kịp thời thông báo, cảnh báo di dời người dân đến nơi an toàn khi xảy ra thiên tai, sạt lở.

Bên cạnh đó, để chủ động hơn trong phòng, chống sạt lở, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu phải tăng cường quản lý hoạt động san gạt tạo mặt bằng xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; không để phát sinh mới trường hợp người dân xây dựng công trình trái phép tại các vị trí, khu vực sườn dốc, taluy âm/dương cao không đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra san lấp, xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, suối. Đối với các trường hợp san gạt, đào cắt góc mái đồi để làm nhà ở phải chỉ đạo dừng ngay, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng san gạt đất trái phép để tạo mặt bằng, gây nguy cơ xảy ra sạt lở.

Sạt lở đe dọa một ngôi nhà của người dân tại tổ dân phố 11 Đắk Ha, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Về lâu dài, các địa phương cần phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phương án sắp xếp, bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất, lũ quét, ngập lụt đến khu vực an toàn để ổn định cuộc sống.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, trong các ngày từ 8/9 đến nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực phía Tây, đã xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập úng tại nhiều khu vực. Toàn tỉnh có hơn 50 căn nhà, hơn 40ha cây trồng, nhiều tuyến đường giao thông, trường học, cơ sở hạ tầng bị ngập… và thiệt hại do mưa lũ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 5 tỷ đồng.

Dự báo tình hình mưa lũ trong các ngày tới tại Lâm Đồng sẽ còn diễn biến phức tạp. Các ngành chức năng và chính quyền các địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân, đồng thời theo dõi các diễn biến thời tiết để lên kế hoạch ứng phó, xử lý kịp thời./.

Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở, bảo vệ 15 hộ dân Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tình trạng sạt lở trong khu dân cư thôn Đưng K'Nớ 5 đang diễn biến hết sức phức tạp, uy hiếp tính mạng và tài sản của các hộ dân.