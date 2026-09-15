Đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, phấn đấu hoàn thành trước 30/11/2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin ở các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Tại buổi làm việc với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp giám định ADN chiều 14/9/2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, đơn vị trong triển khai công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm; đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và nỗ lực vượt bậc.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin ở các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026; đồng thời duy trì việc tìm kiếm, quy tập, đưa các hài cốt tìm được về bảo quản, lưu trữ và xác định danh tính. Mục tiêu đến ngày 27/7/2027 hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu./.