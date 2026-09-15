Vĩnh Long tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa vi phạm khai thác IUU

Ngày 15/9, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm Trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Long trong công tác chống khai thác IUU, đồng thời nhấn mạnh địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Tỉnh cần tiếp tục chuyển từ cách làm bị động sang chủ động, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, hướng đến phát triển ngành thủy sản bền vững.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng đề nghị, tỉnh Vĩnh Long quản lý chặt đội tàu, tập trung xử lý tàu “3 không,” khắc phục tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng và thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Đặc biệt, tỉnh phải có giải pháp quyết liệt, không để tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác chống khai thác IUU cần gắn với bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống ngư dân và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, phát huy lợi thế kinh tế biển, tỉnh đang tập trung phát triển thủy sản theo hướng bền vững, có trách nhiệm, gắn khai thác với bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, từng bước hình thành chuỗi giá trị từ khai thác, nuôi trồng, chế biến đến dịch vụ hậu cần.

Với định hướng đó, tỉnh quyết tâm khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế, không để tái diễn và phát sinh vi phạm IUU mới.

Tỉnh tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chống khai thác IUU, bảo đảm thực chất, hiệu quả và bền vững.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ đội tàu, nhất là nhóm tàu có nguy cơ cao; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để tàu cá của tỉnh khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài. Đồng thời, tỉnh kiểm soát chặt tàu cá xuất, nhập bến và hoạt động tại cảng cá; nâng cao hiệu quả kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, khắc phục hạn chế trong quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường khảo sát quy trình sản xuất tại Công ty CP Thủy sản Lộc Kim Chi, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Công tác nắm tình hình địa bàn, xác minh thông tin tàu cá, ngư dân có dấu hiệu vi phạm được triển khai kịp thời, xử lý theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu theo Công điện số 34/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Vĩnh Long đã hoàn thành 15/16 nhiệm vụ, đạt 93,75%; nhiệm vụ còn lại là đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng cá Định An.

Tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan liên quan triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm địa phương, bảo đảm tiến độ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Buội cho hay, toàn tỉnh hiện có 4.550 tàu cá đăng ký; trong đó, 98,35% tàu cá từ 6m trở lên còn hạn giấy phép khai thác. Toàn bộ 2.236 tàu cá từ 15m trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ, bảo đảm neo đậu tại bến, không ra khơi, không bố trí ngư cụ trên tàu và duy trì đúng hiện trạng theo thông tin quản lý của xã, phường. Lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, không để các tàu này khai thác thủy sản.

Tỉnh đang triển khai lắp đặt thiết bị kiểm soát đối với tàu cá thuộc diện “3 không,” tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; đến nay đã lắp đặt 104 thiết bị trên các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật, đối khớp thông tin tàu cá trên Cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia (VNfishbase), bảo đảm dữ liệu kịp thời, đồng bộ, chính xác và thống nhất.

Từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, tỉnh Vĩnh Long không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, khoảng 30-50 tàu cá thường xuyên hoạt động gần ranh giới trên các vùng biển phía Nam và Tây Nam, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Tình trạng mất kết nối VMS trên biển vẫn xảy ra; một số tàu còn quá hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác. Đây là những vấn đề tỉnh tiếp tục tập trung khắc phục, tăng cường quản lý và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm IUU.

Trước đó, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đến kiểm tra tại Công ty cổ phần Thủy sản Lộc Kim Chi (phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long).

Thứ trưởng Võ Văn Hưng đề nghị, doanh nghiệp tiếp tục chủ động đổi mới, đa dạng hóa thị trường, đồng thời kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

Doanh nghiệp cần tổ chức sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, tạo việc làm, nâng cao giá trị kinh tế và đóng góp vào phát triển địa phương./.

Tăng sức răn đe từ "Phiên tòa giả định" trong tuyên truyền chống khai thác IUU Các “phiên tòa giả định” được tổ chức với nội dung được xây dựng từ những vụ án có thật liên quan đến vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản đã được xét xử.