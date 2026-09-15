EU lùi thời điểm gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga

Ngày 14/9, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định hoãn thời điểm gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Ireland - quốc gia đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên EU - thông báo tiến trình tham vấn sẽ tiếp tục và dự kiến sẽ có thêm những cuộc thảo luận.

“Danh sách đen” của EU bao gồm gần 3.000 cá nhân và thực thể - cần được gia hạn 6 tháng/lần - dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 16/9.

Tuy nhiên, các đại sứ từ 27 quốc gia thành viên EU đã nhất trí lùi việc gia hạn thêm 1 tuần, sau khi nỗ lực của Pháp nhằm loại bỏ ông trùm kim loại người Uzbekistan gốc Nga Alisher Usmanov khỏi danh sách trừng phạt đang vấp phải luồng ý kiến phản đối.

Pháp đã khiến các đối tác bất ngờ khi ủng hộ yêu cầu của Slovakia về việc xóa tên tỷ phú Alisher Usmanov khỏi danh sách. Pháp không đưa ra lời giải thích rõ ràng, ngoài việc viện dẫn lý do “an ninh quốc gia.”

Trong khi đó, nhật báo Financial Times dẫn nguồn tin cho biết hành động trên của Pháp là một phần của thỏa thuận phóng thích tù nhân liên quan đến một số công dân Pháp bị giam giữ ở Azerbaijan.

Tỷ phú Usmanov - cựu cổ đông lớn của câu lạc bộ bóng đá Arsenal (Anh) - đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU năm 2022.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng giảm leo thang xung đột với Nga nếu đối phương cũng làm như vậy.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine và Nga đã đồng ý chấm dứt các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên, song Tổng thống Ukraine cho biết: "Nếu điều này có thể trở thành bước giảm leo thang đầu tiên thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ việc giảm leo thang"./.

Liên minh châu Âu nhất trí thông qua vòng trừng phạt mới đối với Nga Ngày 23/7, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua vòng trừng phạt mới, được giảm nhẹ, đối với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.