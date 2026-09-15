Tập đoàn Zamperla ra mắt thế hệ tàu lượn mới tại Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, Zamperla SpA-tập đoàn sản xuất thiết bị giải trí và trò chơi cảm giác mạnh mang tính biểu tượng của Italy ngày 14/9 đã chính thức ra mắt mẫu tàu lượn thế hệ mới mang tên Hypnosiz với trị giá hơn 2 triệu euro (2,3 triệu USD).

Đáng chú ý, theo tờ Corriere della Sera, thị trường Việt Nam đã trở thành điểm đến quốc tế đầu tiên ký kết hợp đồng và tiếp nhận lắp đặt siêu phẩm giải trí này.

Sự kiện ra mắt Hypnosiz diễn ra tại trụ sở chính của Zamperla ở Altavilla Vicentina, với sự chứng kiến của đông đảo đối tác quốc tế. Trò chơi này được thiết kế với các cụm ghế ngồi đan xen hình sao, chuyển động xoay liên hoàn tạo hiệu ứng thị giác thôi miên.

Khác với các thiết bị truyền thống, Hypnosiz được tích hợp triết lý thiết kế mới nhằm tăng cường sự tương tác trực tiếp giữa người chơi-nơi hành khách ngồi đối diện nhau để cùng chia sẻ cảm xúc chân thật thay vì nhìn các màn hình điện tử.

Việc Việt Nam sở hữu mẫu Hypnosiz đầu tiên trên thế giới khẳng định sức hút và sự phát triển vượt bậc của thị trường công viên giải trí trong nước, đồng thời mở ra bước ngoặt hợp tác công nghệ giải trí cao cấp giữa Italy và Việt Nam.

Zamperla hiện là tập đoàn dẫn đầu ngành công nghiệp giải trí toàn cầu với doanh thu dự kiến đạt 130 triệu euro trong năm 2026. Đây cũng là đối tác chiến lược chịu trách nhiệm thiết kế và cung ứng hàng chục dự án lớn cho các tập đoàn quốc tế như Disney hay Universal.

Lãnh đạo Zamperla cho biết tập đoàn đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, trong đó châu Á và đặc biệt là các thị trường năng động như Việt Nam đóng vai trò mắt xích trọng tâm trong chiến lược phát triển toàn cầu./.

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